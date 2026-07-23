¿Quieres que tu pelo crezca más fuerte? Estas son las fechas recomendadas para cortarlo en julio

Julio llega a su etapa final con varios eventos astronómicos visibles y, para algunas personas, también con fechas especiales para realizar cambios de imagen siguiendo las fases de la Luna.

Aunque no existe evidencia científica que confirme que la Luna influya directamente en el crecimiento del cabello, algunas tradiciones como la biodinámica sostienen que determinados momentos del ciclo lunar pueden ser más favorables para ciertos tratamientos capilares.

¿Cuándo recomienda la tradición cortarse el pelo en julio?

Según los seguidores de la biodinámica, los llamados “periodos raíz” ocurren cuando la Luna se encuentra en una fase descendente.

De acuerdo con esta creencia, estos momentos serían ideales para realizar cortes porque ayudarían a fortalecer el cabello desde la raíz y favorecer un crecimiento más resistente.

También se consideran etapas adecuadas para:

Trabajar rizos.

Aplicar tintes.

Realizar tratamientos de fortalecimiento.

Los especialistas recuerdan que el cuidado del cabello depende principalmente de hábitos saludables, productos adecuados y una rutina constante.

Mejores días y horarios para cortarse el pelo en julio

Según el calendario biodinámico, las fechas recomendadas son:

Sábado 25 de julio

De 05:00 a 07:00 horas .

Nuevamente desde las 18:00 horas.

Domingo 26 de julio

Hasta las 16:00 horas.

Martes 28 de julio

Desde primeras horas de la mañana hasta las 09:00 horas.

La Luna llena de julio: “Luna del Ciervo”

El miércoles 29 de julio tendrá lugar la Luna llena del mes, conocida tradicionalmente como “Luna del Ciervo”.

El nombre proviene de pueblos originarios de Norteamérica, que relacionaban esta época del año con el crecimiento de las nuevas astas de los ciervos machos.

Otros eventos astronómicos de julio

Durante los últimos días del mes también podrán observarse otros fenómenos:

Lluvia de meteoros Delta Acuáridas

Lluvia de meteoros Alfa Capricórnidas

Estos eventos podrán apreciarse mejor en lugares con poca contaminación lumínica y cielos despejados.

Tradición y cuidado personal

Para quienes siguen estos calendarios, las fases lunares representan una oportunidad para renovar la imagen y comenzar nuevos ciclos.

Sin embargo, el crecimiento y la salud del cabello dependen principalmente de factores como:

Alimentación equilibrada.

Hidratación.

Cuidado del cuero cabelludo.

Productos adecuados.

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