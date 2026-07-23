El ritual del 1° de agosto: ¿Cómo usar canela para comenzar el mes con energía positiva?

Cada inicio de mes, algunas personas buscan pequeños rituales o tradiciones que les permitan comenzar una nueva etapa con esperanza y energía positiva.

Uno de los más conocidos es el ritual de la canela del 1° de agosto, una práctica popular que utiliza esta especia como símbolo de prosperidad, abundancia y renovación del hogar.

Aunque no existen pruebas científicas de que estos rituales puedan modificar el destino o atraer riqueza, muchas personas los realizan como un acto simbólico para enfocarse en sus objetivos y mantener una actitud positiva.

¿Por qué la canela se relaciona con la prosperidad?

Desde hace siglos, la canela fue considerada una especia de gran valor debido a su aroma, dificultad de obtención y múltiples usos.

En diferentes culturas fue asociada con:

Abundancia.

Protección.

Bienestar.

Nuevas oportunidades.

Dentro de algunas prácticas espirituales y del Feng Shui, se cree que su aroma ayuda a renovar los espacios y representa la llegada de cambios positivos.

Por esta razón, la canela pasó de ser un ingrediente de cocina a convertirse en un elemento utilizado por algunas personas como símbolo de prosperidad.

Cómo realizar el ritual de la canela el 1° de agosto

Según esta tradición, los pasos son:

1. Preparar la canela

Colocar una pequeña cantidad de canela en polvo en la palma de la mano derecha.

2. Ubicarse en la entrada del hogar

Pararse en la puerta de la casa mirando hacia el interior.

3. Establecer una intención

Pensar en un deseo o propósito para el nuevo mes, como:

Prosperidad económica.

Bienestar familiar.

Nuevos proyectos.

Energía positiva.

4. Soplar la canela hacia el interior

La acción simboliza permitir que la abundancia entre al hogar.

5. Dejar actuar durante unas horas

Algunas personas dejan la canela en el piso antes de limpiarla.

Otras formas de usar la canela como símbolo de prosperidad

Quienes siguen esta tradición también suelen:

Guardar canela en un frasco decorativo. Colocarla cerca de la puerta principal. Combinarla con otros elementos asociados a la abundancia.

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