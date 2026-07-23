¿Compraste un Smart TV? Estos 9 ajustes cambiarán por completo la calidad de imagen

Estrenar un Smart TV suele significar una mejora en la experiencia de entretenimiento, pero muchos usuarios desconocen que los televisores no siempre vienen configurados de la mejor manera.

Los ajustes de fábrica suelen estar diseñados para llamar la atención en los comercios, con colores más intensos, mayor brillo y contraste elevado. Sin embargo, en el hogar pueden generar una imagen poco natural o alejada de la intención original de películas y series.

Para aprovechar mejor el equipo, estos son los cambios recomendados al encenderlo por primera vez.

1. Conectar el televisor a internet

El primer paso es conectar la Smart TV a una red WiFi o mediante cable Ethernet.

Esto permitirá:

Usar plataformas como Netflix, YouTube y otros servicios.

Descargar actualizaciones del sistema.

Acceder a nuevas funciones del televisor.

La configuración suele encontrarse en:

Ajustes → Red o Conexiones

2. Instalar y ordenar aplicaciones

Muchos televisores no incluyen todas las plataformas desde el inicio.

Desde la tienda de aplicaciones se pueden descargar servicios como:

Netflix

Prime Video

Disney+

HBO Max

Después solo será necesario iniciar sesión con la cuenta correspondiente.

3. Cambiar el modo de imagen

Muchos televisores vienen en modos:

Vívido

Dinámico

Estos aumentan colores, brillo y contraste para destacar en tiendas. Para una imagen más realista se recomienda usar:

Cine

Película

Cinema

Estos modos ofrecen colores más naturales y mejor detalle en escenas oscuras.

4. Desactivar el suavizado de movimiento

Esta función crea cuadros adicionales para que la imagen parezca más fluida.

Aunque puede servir para deportes, en películas y series puede generar el conocido “efecto telenovela”, haciendo que las escenas parezcan artificiales.

Cada marca utiliza diferentes nombres y la recomendación es desactivarlo o reducirlo al mínimo.

5. Ajustar brillo y modo ahorro de energía

El modo Eco puede reducir automáticamente el brillo para ahorrar energía.

El problema es que puede hacer que la imagen se vea demasiado oscura, especialmente en contenido HDR.

Lo recomendable:

Revisar el modo Eco.

Ajustar brillo según la iluminación del ambiente.

Evitar una imagen demasiado intensa o demasiado apagada.

6. Reducir la nitidez artificial

Más nitidez no siempre significa mejor imagen.

Un nivel demasiado alto puede generar:

Bordes falsos.

Ruido visual.

Imagen poco natural.

En televisores modernos suele ser mejor dejarla baja o cercana a cero.

7. Activar Filmmaker Mode si está disponible

Algunos televisores incluyen el Filmmaker Mode, creado para mostrar películas respetando la intención original de los creadores.

Este modo:

Elimina procesamientos innecesarios.

Mantiene la velocidad original de los cuadros.

Ajusta colores de forma más cinematográfica.

Reduce efectos artificiales.

8. Mejorar la configuración de sonido

Los televisores actuales suelen tener altavoces pequeños, por lo que los diálogos pueden escucharse bajos.

Se recomienda activar opciones como:

Diálogo

Voz clara

Clear Voice

También pueden ayudar:

Modo noche.

Normalización de volumen.

Estas funciones reducen diferencias bruscas entre sonidos bajos y fuertes.

9. Configurar HDMI-CEC y privacidad

HDMI-CEC

Permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto. Es útil para manejar barras de sonido, consolas y otros equipos.

Protección de privacidad

Algunos Smart TV incluyen sistemas de reconocimiento automático de contenido (ACR) que recopilan información sobre hábitos de visualización.

Para mayor privacidad se recomienda revisar y desactivar opciones como:

Viewing Information Services

Live Plus

Samba TV

Viewing Data

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