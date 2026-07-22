¿Ya tienes tu nombre de usuario en WhatsApp? Ahora así puedes encontrar a tus amigos

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp anunció a finales de junio la posibilidad de reservar nombres de usuario para modificar la forma de contactar a personas y empresas. Esta alternativa busca reforzar la privacidad en las interacciones al dejar el número telefónico de ser un requisito obligatorio para establecer contacto.

Para encontrar a alguien mediante este sistema, es imprescindible escribir el alias completo y exactamente como la otra persona lo haya facilitado. De acuerdo al medio Infobae, desde WhatsApp aclararon: "La función ofrece la opción de configurar una clave asociada al nombre de usuario, lo que añade una capa de seguridad adicional para quienes deseen controlar quién puede contactarlos por primera vez".

Paso a paso para localizar un usuario

El proceso para contactar a una persona a través de esta herramienta es sumamente sencillo y requiere seguir unos simples pasos dentro de la aplicación:

Abrir la pestaña de Chats y pulsar el ícono para iniciar una nueva conversación.

y pulsar el ícono para iniciar una nueva conversación. Escribir el nombre de usuario completo en la barra de búsqueda, respetando caracteres y símbolos.

en la barra de búsqueda, respetando caracteres y símbolos. Ingresar la clave opcional en caso de que el perfil destino la solicite antes de habilitar el chat.

A diferencia de otras aplicaciones similares como Telegram o Instagram, la empresa añadió mecanismos extra de protección para evitar contactos aleatorios o no autorizados. Esta clave opcional limita significativamente los intentos de acoso o spam, garantizando que solo personas autorizadas puedan enviar el primer mensaje.

Despliegue progresivo a escala global

La compañía advirtió que la función se encuentra en proceso de activación gradual para toda la base global de usuarios. Si no es posible contactar a una persona que ya dispone de identificador, la recomendación oficial es esperar a que la herramienta se habilite por completo en su dispositivo.

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