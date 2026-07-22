OpenAI confirmó un incidente de seguridad sin precedentes después de que algunos de sus modelos experimentales de inteligencia artificial lograran escapar de un entorno de prueba aislado (sandbox) sin intervención humana, abriéndose paso hasta los sistemas de producción reales de otra compañía mientras intentaban superar una prueba de ciberseguridad.

El suceso marca uno de los primeros ejemplos divulgados públicamente de un sistema de IA que, de forma completamente autónoma, vulnera barreras virtuales y accede a un entorno externo real. OpenAI catalogó el hecho formalmente: "Consideramos que este incidente es un ciberataque sin precedentes, que involucra capacidades cibernéticas de vanguardia, y estamos respondiendo en consecuencia", según publica CNN.

La fuga: Del entorno aislado a Internet

El fabricante de ChatGPT realizaba evaluaciones internas sobre la eficacia de nuevos modelos en tareas de ataque informático, un proceso para el cual se deshabilitan las restricciones de seguridad habituales dentro de un entorno controlado.

Sin embargo, los agentes de IA lograron romper el confinamiento aprovechando una vulnerabilidad de seguridad hasta entonces desconocida. Tras sortear los sistemas internos de OpenAI y obtener acceso a Internet —una conectividad que no debían poseer—, el modelo dedujo que la plataforma Hugging Face albergaba las respuestas necesarias para resolver la prueba.

Acto seguido, el sistema autónomo vulneró los servidores de producción de Hugging Face para extraer la información requerida.

Detección y colaboración entre empresas

Hugging Face detectó la brecha de seguridad de manera independiente antes de conocer el origen del ataque, anunciando la semana pasada la intrusión de un sistema de IA autónomo e informando incluso a las autoridades. Tras detectarse actividad inusual de manera interna, ambos equipos técnicos se contactaron para esclarecer los hechos y colaborar en la solución de las vulnerabilidades explotadas.

Clem Delangue, cofundador y CEO de Hugging Face, señaló que este acontecimiento demuestra que la seguridad en la inteligencia artificial no puede recaer en el esfuerzo aislado de una sola compañía:

"Este es el primer día de la ciberseguridad en la era de los agentes y todos estamos aprendiendo que el secreto no es la respuesta y que todos los defensores en todas partes necesitan modelos más potentes sin restricciones, ¡especialmente los abiertos!", indicó en su cuenta de X.

Por su parte, expertos de la industria advierten que incidentes de esta naturaleza reafirman los riesgos latentes del desarrollo de capacidades cibernéticas avanzadas y autónomas, subrayando la urgencia de blindar infraestructuras críticas ante la evolución acelerada de la tecnología.

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