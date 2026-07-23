Activa el 'Modo La Odisea' en WhatsApp y transforma tu celular en una aventura épica

Los fanáticos de La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, pueden llevar parte de su universo visual directamente al celular.

Aunque WhatsApp no tiene una función oficial relacionada con la película, es posible modificar la apariencia de la aplicación utilizando herramientas externas, imágenes temáticas y ajustes de personalización.

Con unos pocos pasos, los usuarios pueden transformar su experiencia de WhatsApp con una estética inspirada en la mitología griega y el mundo épico de Odiseo.

Paso a paso para activar el 'Modo La Odisea' en WhatsApp

1. Cambiar el ícono de WhatsApp

Para modificar el ícono de la aplicación se necesita un launcher de Android, como Nova Launcher.

Pasos:

Descargar e instalar Nova Launcher desde Google Play Store. Configurarlo como lanzador predeterminado. Mantener presionado el ícono de WhatsApp. Seleccionar la opción “Editar”. Elegir cambiar el ícono. Seleccionar una imagen inspirada en La Odisea. Ajustar la imagen y confirmar los cambios.

Se pueden utilizar diseños como: El casco de Odiseo. Un barco griego en medio del mar. Una ilustración con estilo cinematográfico.

2. Cambiar el fondo del teclado

Para darle una apariencia más personalizada al teclado:

Abrir cualquier conversación de WhatsApp. Mostrar el teclado. Entrar a configuración del teclado. Seleccionar “Temas” o “Mis temas” (en Gboard). Elegir una imagen horizontal inspirada en la película. Guardar los cambios.

3. Personalizar el fondo de los chats

Dentro de WhatsApp:

Abrir la aplicación. Pulsar los tres puntos superiores. Entrar en Ajustes. Seleccionar Chats. Ir a Fondo de pantalla. Elegir una imagen vertical temática. Confirmar como fondo.

¿Qué necesitas para crear el Modo La Odisea?

Para completar la personalización se recomienda tener:

Nova Launcher (solo Android).

Imagen cuadrada para el ícono.

Imagen horizontal para el teclado.

Imagen vertical para los chats.

Sonidos o música con estilo épico (opcional).

Las imágenes pueden obtenerse desde bancos gratuitos, redes sociales o mediante inteligencia artificial.

Personaliza también los sonidos

Para completar la experiencia, WhatsApp permite cambiar los tonos de notificación.

Algunas opciones pueden ser:

Sonidos de olas del mar.

Efectos de espadas o escudos.

Instrumentales épicos.

Melodías inspiradas en la Antigua Grecia.

Después de descargar el audio:

Configuración → Notificaciones → Elegir tono de mensajes o llamadas.

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