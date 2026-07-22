La clasificación de la Selección argentina a una nueva instancia del Mundial 2026 no solo generó festejos entre sus hinchas, sino también reacciones de quienes apostaban por un resultado diferente. Una de ellas fue la influencer Mia Khalifa, quien manifestó públicamente su molestia tras perder una apuesta realizada a favor de Inglaterra.

Antes del encuentro, Khalifa compartió en sus redes sociales que esperaba un triunfo del conjunto inglés e incluso pronosticó un marcador de 3-2. Sin embargo, la victoria de Argentina por 2-1, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, terminó dejando sin efecto su predicción.

Tras el partido, la influencer publicó varios mensajes en los que cuestionó a la selección dirigida por Lionel Scaloni. Aclaró que sus críticas no estaban relacionadas con una preferencia por Cristiano Ronaldo u otro futbolista, sino con lo que considera el estilo de juego del conjunto argentino.

En una de sus publicaciones sostuvo que no simpatiza con la Albiceleste por lo que describió como un "juego sucio" y utilizó expresiones críticas para referirse al equipo, al que también calificó como "guerreros del VAR". Además, compartió el comprobante de la apuesta que había realizado y reaccionó a comentarios de usuarios que cuestionaban el arbitraje del compromiso.

Las publicaciones no tardaron en viralizarse y provocaron una ola de respuestas de aficionados argentinos, quienes respondieron con ironías y burlas por el resultado del encuentro y por el dinero perdido en la apuesta.

La influencer ya había mostrado anteriormente su postura crítica hacia Argentina durante el Mundial, por lo que sus nuevos comentarios volvieron a generar un intenso debate en las redes sociales, donde su nombre volvió a convertirse en tendencia tras el triunfo de la Albiceleste.

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