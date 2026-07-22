Hay animales que se vuelven famosos por su ternura, otros por sus habilidades y algunos simplemente porque tienen una apariencia imposible de olvidar. Ese es el caso de Jimothy, un mapache de Seattle que conquistó Internet con su particular aspecto.

Su historia comenzó cuando varios videos del animal comenzaron a circular en redes sociales, convirtiéndolo de una curiosidad del vecindario a una pequeña celebridad internacional.

Uno de los videos más compartidos fue grabado por Kiana Hall, una especialista en mercadotecnia de 33 años, quien encontró al mapache mientras caminaba por su barrio de Ballard, en el noroeste de Seattle, durante el mes de julio.

“Estaba debajo de un coche y pensé que era un gato. Me encantan los gatos y quería verlo más de cerca”, contó Hall.

Sin embargo, cuando enfocó al animal con la cámara de su teléfono descubrió que no se trataba de un felino.

“¿Qué estoy viendo?”, expresó sorprendida en el video mientras Jimothy caminaba por la acera con una apariencia fuera de lo común.

Un nombre que nació en redes

Fue Hall quien decidió bautizarlo como Jimothy, un nombre que, según explicó, simplemente parecía adecuado para él.

“Simplemente me pareció un Jimothy”, comentó la mujer, quien describió al animal como “un pequeñín gracioso y redondo”.

Las imágenes generaron miles de comentarios de usuarios que quedaron sorprendidos por su apariencia, comparándolo incluso con un personaje de animación o una criatura salida de una película.

Una condición poco común

Según especialistas, Jimothy podría presentar síndrome de columna corta, una deformidad congénita extremadamente rara que provoca que la columna vertebral sea mucho más corta de lo habitual.

La veterinaria Marcie Logsdon, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Washington, explicó que esta condición hace que el cuerpo del animal tenga una apariencia más compacta.

“Todo está como apretujado en lugar de ser largo y estar extendido, como debería”, explicó la especialista.

También señaló que esta alteración puede afectar el desarrollo de otras partes del cuerpo, incluyendo la proporción de las extremidades.

“Sus patas pueden verse desproporcionadas respecto al resto del cuerpo porque mientras crecía, su columna no se desarrolló de manera normal”, añadió.

Los expertos aclaran que, sin una evaluación física directa, no es posible determinar con certeza algunos detalles del animal, incluido su sexo.

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