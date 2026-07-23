"Paga o te pincho la llanta": el video que genera críticas en redes sociales

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un conductor entrega dinero a una persona para evitar que dañara el neumático de su vehículo, en un hecho que desató críticas e indignación entre los usuarios.

En las imágenes se observa cómo el conductor accede a pagar mientras la otra persona permanece junto a la llanta del motorizado. Según muestra el video en redes, el dinero habría sido entregado para impedir que el neumático fuera pinchado o dañado.

La escena fue rápidamente compartida por internautas, quienes compararon con ironía el hecho con una especie de "cobro de impuestos", haciendo alusión a la presión ejercida sobre el conductor para realizar el pago.

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