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"Paga o te pincho la llanta": el video que genera críticas en redes sociales

Un conductor entregó dinero para evitar que dañaran la llanta de su vehículo. El hecho fue grabado y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/07/2026 13:10

Agregar Reduno en
Foto: Mujeres usan un tipo de lanzas para amenazar a los conductores. Captura de pantalla.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un conductor entrega dinero a una persona para evitar que dañara el neumático de su vehículo, en un hecho que desató críticas e indignación entre los usuarios.

En las imágenes se observa cómo el conductor accede a pagar mientras la otra persona permanece junto a la llanta del motorizado. Según muestra el video en redes, el dinero habría sido entregado para impedir que el neumático fuera pinchado o dañado.

 

La escena fue rápidamente compartida por internautas, quienes compararon con ironía el hecho con una especie de "cobro de impuestos", haciendo alusión a la presión ejercida sobre el conductor para realizar el pago.

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