Cancelan homenaje sinfónico a Rosalía en Argentina tras la polémica sobre la final del Mundial

La polémica que envuelve a Rosalía tras la final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones.

En las últimas horas se confirmó la suspensión de un homenaje sinfónico a la cantante española que iba a realizarse en Córdoba, Argentina, en medio del malestar generado por un reposteo que la artista realizó en sus redes sociales.

El origen de la polémica

El conflicto comenzó luego de que la actriz e influencer Mia Khalifa publicara un mensaje celebrando la derrota de la selección argentina frente a España durante la final del Mundial.

La publicación incluía una referencia musical a “La Perla”, una canción de Rosalía, y posteriormente fue compartida nuevamente por la cantante española en sus historias de Instagram.

El gesto generó una fuerte reacción entre seguidores argentinos, especialmente por la cercanía de una visita de Rosalía al país.

El homenaje fue suspendido

El espectáculo cancelado estaba previsto para este jueves 23 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba.

La propuesta musical combinaba elementos de:

Flamenco.

Pop.

Electrónica.

y repasaba diferentes etapas de la carrera artística de Rosalía.

A través de un comunicado, la organización informó:

“Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado”.

Según medios argentinos, la decisión se tomó en medio del clima de tensión generado por la controversia en redes sociales.

Rosalía pidió disculpas por el reposteo

Ante la ola de críticas, la cantante explicó que compartió la publicación sin revisar completamente el contenido del mensaje.

“Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió Rosalía en sus historias de Instagram.

La artista acompañó el mensaje con una bandera argentina y un emoji de llanto.

Posteriormente agregó:

“Solo tengo amor por Argentina”.

Rosalía aseguró que su intención no fue apoyar ningún mensaje contra el país y que el reposteo ocurrió únicamente porque la publicación utilizaba una de sus canciones.

La polémica continúa en redes

Aunque la cantante intentó aclarar la situación, sus seguidores argentinos continúan divididos entre quienes aceptaron sus disculpas y quienes consideran que el gesto generó malestar.

El episodio volvió a poner en debate el impacto que tienen las acciones de los artistas en redes sociales y cómo un simple reposteo puede generar grandes repercusiones públicas.

Mira la programación en Red Uno Play