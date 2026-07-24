Neymar responde con dureza a reacciones por su entrenamiento: “¿van a seguir criticándome?”

Neymar Jr. respondió con molestia a las críticas que recibió tras publicar en su cuenta de Instagram un video de su entrenamiento, luego de que varios usuarios cuestionaran la técnica, el propósito y el orden de los ejercicios realizados durante su preparación física.

El futbolista brasileño utilizó la misma red social para responder a sus detractores con un mensaje directo: "Pregunta: ¿puedo entrenar o también van a seguir CRITICÁNDOME? Ocúpense de sus propios asuntos", escribió.

Las observaciones surgieron luego de que algunos internautas aseguraran que la rutina mostrada por el atacante “no tenía sentido” desde el punto de vista técnico, generando un amplio debate en redes sociales.

Con su publicación, Neymar dejó en claro su incomodidad por los comentarios y reafirmó que continúa trabajando para recuperar su mejor nivel y volver a las canchas con su club.

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