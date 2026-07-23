¿Tienes un smart TV? Así puedes optimizar la imagen y el sonido

Evita los errores más comunes al encender un televisor nuevo y protege tu privacidad ajustando los parámetros de fábrica con estas recomendaciones sencillas.
23/07/2026 19:23
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Al encender un televisor inteligente por primera vez, los parámetros predeterminados suelen estar calibrados para destacar bajo las intensas luces de las tiendas en lugar de adaptarse al entorno doméstico. De acuerdo al medio Infobae, para corregir estas distorsiones y obtener una calidad cinematográfica auténtica, conviene aplicar una serie de modificaciones esenciales directamente en el menú de pantalla:
Ajustes de audio, conectividad y privacidad
En el apartado acústico y funcional, la activación de tecnologías como "Voz clara" junto al protocolo HDMI-CEC permite mejorar la comprensión de los diálogos y controlar múltiples periféricos desde un solo mando. Asimismo, resulta indispensable completar la configuración del ecosistema digital mediante las siguientes acciones clave:
Análisis de rendimiento y fidelidad cinematográfica
La adopción de perfiles de color diseñados por cineastas garantiza que la temperatura cromática y el contraste respeten la intención artística original de la producción. Este tratamiento cuidadoso de la señal de video elimina la sobresaturación publicitaria y permite apreciar detalles sutiles en escenas con baja iluminación.
Optimizaciones avanzadas para entornos variados
Calibrar manualmente la retroiluminación en función de la hora del día resulta crucial para prevenir el cansancio ocular durante extensas jornadas de entretenimiento. Al mantener apagados los sensores ambientales agresivos, el televisor conserva un nivel constante de luminancia sin sufrir caídas inesperadas de brillo.
Gestión de datos y control integral del hogar
La desactivación de las herramientas de supervisión publicitaria no solo resguarda los patrones de navegación personal, sino que también libera recursos de procesamiento interno del aparato. Con un sistema más eficiente y la integración de consolas o barras de audio vía HDMI-CEC, la experiencia de usuario alcanza su máximo potencial práctico.
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