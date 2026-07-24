“Vulneraron cinco filtros del Estado”: Santistevan advierte una red detrás del caso de las maletas con oro

El coronel del Ejército en servicio pasivo, abogado y experto en seguridad Jorge Santistevan aseguró que el caso de las maletas con 189,5 kilos de oro retenidas en el aeropuerto internacional de Viru Viru revela la existencia de un presunto entramado criminal que habría logrado vulnerar al menos cinco instituciones del Estado para intentar exportar el mineral, cuyo valor supera los 23 millones de dólares.

Durante un análisis sobre el caso, Santistevan sostuvo que no se trata de un hecho aislado, sino de una operación que requirió superar diversos controles estatales.

“Para que salga este oro al exterior, para que llegue hasta el aeropuerto, han tenido que vulnerar cinco instituciones filtros”, afirmó.

Según explicó, entre las entidades que forman parte de la cadena de control están el Banco Central de Bolivia, encargado de certificar la exportación del oro; la Aduana Nacional, responsable de verificar el origen y autorizar la salida del mineral; además de Senavex y otras instancias que intervienen en el proceso hasta llegar al aeropuerto.

El especialista señaló que resulta difícil creer que jóvenes de entre 21 y 25 años, quienes fueron encontrados transportando el cargamento, sean los verdaderos propietarios del oro.

“Un hombre de 21 o 25 años simplemente es una mula de carga", manifestó, al sostener que detrás existiría una organización criminal dedicada a afectar la economía del Estado.

Asimismo, cuestionó la falta de coordinación entre las instituciones que operan dentro del aeropuerto de Viru Viru, situación que según dijo facilita que una entidad detecte irregularidades mientras otra no.

Otro de los aspectos que consideró preocupantes fue la liberación de cinco personas que inicialmente fueron arrestadas durante el operativo. Santistevan calificó el procedimiento como “altamente sospechoso” y señaló que una decisión de esa naturaleza debió ser dispuesta por una autoridad competente y no por los mismos funcionarios que practicaron los arrestos.

“No es un procedimiento normal que quienes arrestan también liberen a esas personas. Eso tenía que pasar por la autoridad jurisdiccional correspondiente”, sostuvo.

En ese contexto, respaldó el anuncio del Ministerio Público de investigar el procedimiento y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales por la liberación de los implicados.

Finalmente, el analista insistió en que la investigación no solo debe esclarecer el origen del oro y su destino final, sino también establecer por qué el aeropuerto internacional de Viru Viru continúa presentando vulnerabilidades en sus sistemas de control, pese a tratarse de la principal terminal aérea del país.

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