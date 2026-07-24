La belleza boliviana ya tiene todo preparado para su gran noche. Este sábado 25 de julio se llevará adelante la gala final del Miss Bolivia 2026, donde una nueva representante será coronada como la mujer que llevará el nombre del país a escenarios internacionales.

El evento se realizará en el salón Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra, bajo la organización de Promociones Gloria, con la participación de las candidatas representantes de los nueve departamentos de Bolivia.

La actual reina de belleza, Yessica Hausermann, quien fue Miss Llanos Tropicales 2025, será la encargada de entregar la corona a su sucesora.

El público también puede ser parte de la elección

Aunque el jurado tendrá un papel fundamental en la decisión final, los seguidores del certamen todavía pueden apoyar a su candidata favorita mediante la votación del público.

Para participar solo deben:

- Ingresar al código QR habilitado por Promociones Gloria.

- Seleccionar a su candidata favorita.

- Registrar su voto.

La votación estará abierta hasta este viernes a las 11:00.

Cada voto puede cambiar la posición del ranking y acercar a una candidata a convertirse en la favorita del público.

Tu voto puede acercarla a la corona: así puedes apoyar a tu candidata favorita del Miss Bolivia. Foto Promociones Gloria.

Último ranking de votación

La competencia sigue abierta y estos son los resultados de la última actualización:

TOP 1 – Señorita Oruro, Alondra Zarzuela: 20,6%

TOP 2 – Miss Residentes Italia, Adriana Jaime Ardaya: 19,8%

TOP 3 – Miss Oruro, Valeria Mena: 19,4%

Sin embargo, nada está definido. La votación continúa y cada apoyo puede modificar el ranking final.

Tu voto puede acercarla a la corona: así puedes apoyar a tu candidata favorita del Miss Bolivia. Foto Promociones Gloria.

Cuatro coronas internacionales en juego

Durante la gala final se entregarán las principales coronas del certamen, que permitirán a las ganadoras representar a Bolivia en importantes concursos internacionales.

Miss Bolivia Universo 2026

Será la máxima corona del certamen y otorgará la clasificación al Miss Universo 2026.

Representante de Bolivia al Miss Mundo

La elegida llevará la bandera nacional al reconocido certamen internacional.

Miss International Bolivia 2026

La ganadora representará al país en el concurso Miss International.

Reina Hispanoamericana Bolivia 2026

Obtendrá el pase para competir en Reina Hispanoamericana.

Tu voto puede acercarla a la corona: así puedes apoyar a tu candidata favorita del Miss Bolivia. Foto Promociones Gloria.

Más reconocimientos durante la gala

Además de las coronas principales, también se entregarán títulos especiales como:

- Primera finalista.

- Segunda finalista.

- Tercera finalista.

- Miss Amistad y Simpatía.

- Mejor Proyecto de Belleza con Propósito.

- Ganadora del voto del público.

Previamente, durante una gala especial, ya fueron entregados reconocimientos como:

Mejor Traje Típico.

Mejor Silueta.

Rostro Más Bello.

Mejor Sonrisa.

Una noche donde Bolivia elegirá a su nueva reina

Las nueve representantes llegan al tramo final con el sueño de conquistar la corona y convertirse en la próxima embajadora de la belleza boliviana.

Este sábado todas las miradas estarán puestas en la gran gala del Miss Bolivia 2026 y tú podrás verlo por la señal de Red Uno.

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