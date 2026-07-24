Este viernes, la Justicia determinó sustituir la detención preventiva del juez Hebert Zeballos por arresto domiciliario de 24 horas, dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, en el denominado caso ‘narcomaletas’.

La decisión fue asumida luego de que Zeballos permaneciera cerca de seis meses con detención preventiva. Además del arresto domiciliario, la autoridad judicial le impuso el pago de una fianza de 50.000 bolivianos, arraigo y la prohibición de comunicarse con otros investigados en el caso.

El juez es investigado tras el hallazgo de droga durante un operativo realizado en enero de este año en un galpón de su propiedad. El procedimiento se desarrolló en el marco de las investigaciones por el arribo de 31 maletas al aeropuerto de Viru Viru en noviembre de 2025, un caso que derivó en varias pesquisas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La determinación judicial se produjo después de que se conociera que las cuatro maletas secuestradas dentro de la investigación fueron encontradas vacías, un elemento que fue considerado durante la audiencia de modificación de medidas cautelares.

Pese al cambio de la medida cautelar, Zeballos continuará siendo investigado por el delito de tráfico de sustancias controladas y deberá cumplir estrictamente las restricciones impuestas mientras avanza el proceso judicial.

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