“Agarró un taxi y escapó”: Conductor chocó contra el cordón de un canal y abandonó su vehículo

Un conductor abandonó su vehículo y huyó en un taxi luego de protagonizar un accidente de tránsito en la avenida San Aurelio, a la altura del tercer anillo externo, en Santa Cruz de la Sierra. El motorizado quedó incrustado sobre el cordón de seguridad que protege un canal de drenaje y estuvo a punto de caer al vacío.

Según la información preliminar, el vehículo impactó contra el protector metálico instalado en el borde del canal, estructura que evitó que el jeep terminara dentro del drenaje y que el hecho tuviera consecuencias mayores.

Personal de Tránsito llegó al lugar para controlar la circulación vehicular y coordinar el retiro del motorizado, ya que el accidente ocurrió en una de las vías más transitadas de la ciudad.

“Sí, efectivamente hay un hecho de tránsito. Se observa un jeep que está colgando prácticamente en la vía. Ya he llamado a la División Accidentes de Tránsito Central; está viniendo el personal especializado, los técnicos y también la grúa para realizar las actividades e iniciar las investigaciones”, informó un efectivo policial.

De acuerdo con los testimonios recabados por los uniformados, el conductor descendió del vehículo tras el impacto e intentó retroceder el motorizado. Al percatarse de que estaba suspendido sobre el borde del canal, decidió abandonar el lugar.

“Había unos testigos que llegaron al lugar. Vieron que se descendió un señor, quería dar retro, pero vio que estaba todo colgado, entonces agarró un taxi y se retiró. Vamos a continuar con las investigaciones, buscar las cámaras y determinar quién es el conductor y el propietario del vehículo”, agregó el efectivo.

Mientras se realizaban las labores para retirar el jeep con una grúa, Tránsito desplegó personal para evitar congestionamientos en la zona, debido al intenso flujo vehicular que registra la avenida San Aurelio, especialmente durante las horas de mayor circulación.

Las autoridades anunciaron que revisarán las cámaras de vigilancia del sector para identificar al conductor y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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