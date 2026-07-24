¡Terminaron las vacaciones! Antes de volver a casa revisa las rutas habilitadas y con desvíos

Miles de familias preparan su retorno después de las vacaciones de invierno, pero antes de salir a carretera las autoridades recomiendan revisar el estado de las rutas para evitar contratiempos.

Según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la mayor parte de la Red Vial Fundamental se encuentra habilitada; sin embargo, existen sectores con cierres temporales, desvíos y restricciones de circulación que podrían afectar los tiempos de viaje.

Santa Cruz: una vía permanece cerrada por inundación

El principal punto de alerta se encuentra en Santa Cruz.

Tramo San Lorenzo – Salinas. La circulación continúa totalmente cerrada debido a una inundación registrada en inmediaciones del puente San Miguelito.

Las autoridades recomiendan evitar esta ruta hasta que se confirme oficialmente su rehabilitación.

Restricción por trabajos en Bermejo – La Angostura

En otro punto del departamento cruceño, el tramo:

Bermejo – La Angostura, presenta paso restringido por trabajos de conservación vial. Los horarios habilitados son:

08:00 a 11:30

14:00 a 17:30

Los conductores deben planificar su recorrido para evitar largas esperas.

La Paz: mantenimiento genera limitaciones de paso

En el departamento de La Paz, el tramo:

Puente Chaco – Puente Villa, mantiene restricciones por trabajos de mantenimiento. El paso está limitado en los siguientes horarios:

08:00 a 12:00

13:30 a 18:00

Las autoridades piden respetar la señalización y las indicaciones del personal en carretera.

Pando: tránsito habilitado con desvíos

En Pando la circulación continúa habilitada, aunque existen cambios en algunos sectores.

Kilómetro 185 – La Floresta

Los vehículos deben utilizar rutas alternas por trabajos de construcción.

Conquista – El Sena

También se aplican desvíos debido a labores de mantenimiento.

Cochabamba: congestión por colapso del puente Sacta

En el Trópico de Cochabamba, la circulación presenta dificultades en el sector del:

Puente Lágrimas – Valle Sacta

Luego del colapso de la estructura antigua, existe congestión vehicular y el tránsito se mantiene con desvíos.

Las autoridades realizan trabajos preventivos para garantizar la seguridad de los viajeros.

Tarija: cierre temporal y desvíos

En Tarija se reporta:

La Central – San Antonio, municipio de Villamontes, un cierre temporal acompañado de desvíos mientras se realizan trabajos en el sector.

Recomendaciones antes de viajar

Ante el incremento del flujo vehicular por el retorno de vacaciones, se recomienda:

Revisar la transitabilidad antes de salir.

Verificar el estado mecánico del vehículo.

Cargar combustible con anticipación.

Llevar agua y elementos básicos para carretera.

Evitar circular por rutas cerradas o no autorizadas.

Un viaje seguro comienza antes de encender el motor. Revisar la ruta puede evitar retrasos, riesgos y quedar detenido en carretera.

Mira la programación en Red Uno Play