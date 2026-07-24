Turismo apuesta por el Gran Poder para reactivar la economía tras más de 50 días de bloqueos

El sector turístico ve en la festividad del Gran Poder una oportunidad para impulsar la reactivación económica del país y recuperar parte de las pérdidas ocasionadas por los bloqueos registrados en meses anteriores. La tradicional entrada folklórica se realizará el 1 de agosto, mientras que la promesa está prevista para este domingo 26 de julio.

El Gran Poder, la mesperanza del Turismo

El presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, Luis Ampuero, señaló que el contexto actual genera mejores expectativas para el movimiento turístico debido a la disminución de los conflictos sociales y la regularización paulatina del abastecimiento de combustibles.

"Todos estamos interesados en contribuir a la recuperación de la economía y del turismo. Vemos que el país se ha pacificado y se está regularizando la escasez de combustibles; esperamos que la ciudadanía responda con la llegada de turistas nacionales y visitantes a La Paz", afirmó.

Más de 53 días sin actividades turísticas en Bolivia

Ampuero recordó que el turismo fue uno de los sectores más golpeados por los 53 días de bloqueos y sostuvo que el segundo semestre será clave para intentar revertir esa situación. Indicó que la meta de generar alrededor de 800 millones de dólares durante el año aún es posible, aunque dependerá de que no se registren nuevas medidas de presión.

Asimismo, planteó la necesidad de impulsar una ley de cielos abiertos para atraer más aerolíneas internacionales, facilitar el ingreso de turistas y fortalecer la conectividad aérea del país.

"La Paz es una ciudad maravillosa. El Gran Poder ofrece una experiencia única, pero además los visitantes pueden disfrutar de su gastronomía, patrimonio histórico, el Valle de la Luna, el Valle de las Ánimas, los Yungas y el lago Titicaca. Invitamos a todos los bolivianos a conocer y disfrutar estos destinos", destacó el representante del sector turístico.

Mira la programación en Red Uno Play