¿Pollo y carne para el fin de semana?: Conoce los precios de la canasta familiar en La Paz

A pocos días del regreso a clases, los mercados de La Paz registran una mayor afluencia de compradores, impulsada por la reducción en el precio de algunos productos básicos, principalmente la carne de pollo y la carne de res.

Carne de pollo

En la calle Lima, uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad, el kilo de pollo se comercializa en Bs 15,80, un precio menor al registrado semanas atrás, cuando llegó a bordear los Bs 28,70.

Además, los comerciantes ofrecen promociones como el kilo de pierna de pollo a Bs 15 y carne molida de pollo a precios accesibles, lo que ha incrementado la demanda.

"En otros lados está más caro, pero aquí está a 15,80", comentó una compradora mientras adquiría varios kilos de pollo.

Carne de res

La carne de res también mostró una reducción en su precio. La pulpa, uno de los cortes más demandados, se vende actualmente a Bs 82 el kilo, luego de haber alcanzado hasta Bs 120 semanas atrás. En tanto, la carne molida especial se ofrece a Bs 62 el kilo.

Verduras a bajos precios

En el área de verduras, el tomate también registra precios más accesibles. En algunos puestos se oferta cuatro libras por Bs 10, producto que llega principalmente desde Cochabamba.

Los comerciantes esperan que la demanda continúe durante el fin de semana, cuando muchas familias realizarán sus compras para abastecerse antes del reinicio de las actividades escolares.

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