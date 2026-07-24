Magistratura investiga a vocales por la liberación de Zeballos y mantiene procesos pese a su “renuncia”

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció que se abrió una investigación para determinar si existieron irregularidades en la decisión que otorgó detención domiciliaria al juez Hebert Zeballos, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, y advirtió que se aplicarán sanciones severas si se comprueban hechos de corrupción.

“Transparentar, transparentar los hechos. Si hay acto de corrupción vamos a ser drásticos en sancionar a estos vocales o a las autoridades que hayan podido conocer estas medidas”, afirmó Spencer al referirse a la resolución judicial que permitió la salida de Zeballos del penal de Palmasola.

La autoridad informó que el Consejo de la Magistratura ya intervino la Sala Penal Tercera, instancia que emitió la resolución, con el objetivo de realizar un relevamiento técnico del expediente y establecer si existieron faltas disciplinarias o la comisión de delitos por parte de las autoridades judiciales involucradas.

Spencer reveló que el juez enfrenta aproximadamente 26 procesos disciplinarios, los cuales continuarán su curso pese a una supuesta renuncia presentada por Zeballos.

“Se va a continuar pese a que hay una renuncia, supuestamente porque no la conocemos oficialmente ante el Consejo de la Magistratura”, sostuvo.

Asimismo, explicó que las denuncias disciplinarias ya fueron remitidas a la autoridad competente y que se espera el resultado de los procesos, los cuales podrían derivar en la suspensión o destitución de los funcionarios judiciales responsables, en caso de comprobarse responsabilidades.

El presidente del Consejo de la Magistratura aclaró que la investigación administrativa no modificará la resolución que otorgó la detención domiciliaria al exjuez, ya que esa facultad corresponde a las instancias judiciales mediante recursos como apelaciones o acciones de amparo.

“El Consejo de la Magistratura no modifica, no entra al fondo de revisar un fallo. Para eso existen las instancias correspondientes”, puntualizó.

Spencer también cuestionó la decisión judicial que benefició a Zeballos y señaló que las partes procesales aún pueden recurrir a mecanismos legales para impugnar la medida cautelar dentro de los plazos establecidos por la normativa.

El exjuez Hebert Zeballos, investigado en el caso conocido como ‘narcomaletas’ y por presunta legitimación de ganancias ilícitas, obtuvo detención domiciliaria y continuará su defensa fuera de la cárcel mientras avanzan ambos procesos penales. Entretanto, el Consejo de la Magistratura anunció que también investigará a las autoridades que emitieron la resolución que permitió su liberación.

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