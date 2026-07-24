Un hombre denunció el robo de más de Bs 80.000 y un teléfono celular ocurrido el pasado 11 de julio, cuando se disponía a abrir su negocio ubicado en inmediaciones de la avenida Blanco Galindo, en el municipio de Colcapirhua.

Según el relato de la víctima, los delincuentes forzaron la chapa de su camioneta y sustrajeron una mochila en la que llevaba el dinero, destinado al pago de una deuda bancaria y al movimiento de capital de su ferretería.

“Me han robado deschapando mi camioneta. Era para pagar del banco, habían forcejeado la chapa de mi auto”, relató.

El celular tenía GPS y habría permitido ubicar el inmueble

La víctima explicó que el teléfono celular sustraído contaba con sistema de geolocalización, por lo que, al realizar el seguimiento, logró identificar un inmueble cercano a su negocio donde presuntamente se encontraba el dispositivo.

El afectado aseguró que presentó la denuncia y proporcionó a la Policía los datos de la ubicación. Sin embargo, cuestionó que hasta la fecha no se haya intervenido el inmueble, debido a que los investigadores señalaron que se requiere cumplir con procedimientos judiciales para ingresar al domicilio.

La víctima expresó su preocupación por la demora, considerando que el dinero representa el capital de su negocio y que la ubicación del teléfono habría permitido orientar la investigación.

Investigación quedó en medio de cuestionamientos

La denuncia también generó cuestionamientos debido a que, según información proporcionada en dependencias policiales, el investigador asignado al caso se encontraría de vacaciones.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Colcapirhua se habría señalado que el investigador salió de vacaciones recientemente, aunque también se indicó que, pese a esta situación, los casos deben continuar su curso y las diligencias correspondientes deben realizarse.

La víctima y los medios que llegaron hasta la EPI de Colcapirhua cuestionaron la falta de una respuesta concreta sobre el avance de la investigación, especialmente porque se contaba con información de geolocalización del teléfono.

Policía sostiene que se debe seguir el procedimiento legal

Entre los argumentos expuestos se señaló que los efectivos no pueden ingresar a un domicilio sin una orden judicial de allanamiento, pese a que el rastreo del teléfono habría conducido hasta un inmueble específico.

También surgieron contradicciones respecto a la intervención policial inicial. Mientras se cuestionaba la falta de acción de los efectivos de la EPI, se informó que la víctima habría acudido directamente a presentar la denuncia ante la Policía.

Ante esta situación, se indicó que para conocer el avance de la investigación se debe acudir a otras instancias, como la Fiscalía y el Comando Regional de Quillacollo.

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