Hollywood de luto: Ben Affleck despide a la mujer que impulsó su carrera desde sus inicios

El actor Ben Affleck atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Su madre, Christine Anne “Chris” Affleck, falleció a los 83 años después de enfrentar un cáncer de páncreas.

La noticia fue confirmada esta semana, aunque la familia informó que el fallecimiento ocurrió el pasado 2 de junio, cuando la mujer murió mientras dormía.

Una batalla que comenzó meses atrás

Según el obituario publicado en medios estadounidenses, Chris Anne recibió el diagnóstico en diciembre y los médicos le indicaron que probablemente tendría una expectativa de vida de alrededor de seis meses.

Durante ese tiempo, la madre de los actores Ben y Casey Affleck mantuvo uno de sus últimos deseos: poder ver a su nieto Atticus graduarse de la escuela secundaria.

La familia contó que pudo asistir al evento el 31 de mayo, pocos días antes de su fallecimiento.

La mujer detrás de dos estrellas de Hollywood

Chris Anne Affleck nació en Nueva York en diciembre de 1942 y dedicó gran parte de su vida a la educación.

Fue:

Maestra de escuela pública durante 35 años

Graduada de la Universidad de Harvard

Defensora de los derechos civiles

Durante la década de 1960 participó como activista en los Freedom Riders, un movimiento histórico por la igualdad racial en Estados Unidos.

El apoyo que marcó la carrera de Ben Affleck

Más allá de su trayectoria personal, Chris tuvo un papel fundamental en el camino profesional de sus hijos.

Cuando Ben comenzó a interesarse por la actuación durante su adolescencia, ella ayudó a abrirle las primeras puertas en la industria del entretenimiento.

A través de una antigua compañera de habitación de Harvard, la directora de casting Patty Collins, logró que su hijo pudiera acceder a audiciones para comerciales y producciones televisivas.

Una madre presente en sus grandes momentos

Chris acompañó a Ben Affleck durante algunos de los momentos más importantes de su carrera.

En 1998 estuvo junto a él y Matt Damon en los Premios Oscar, cuando ambos recibieron el galardón por el guion original de “En busca del destino”.

Para Ben, su madre siempre representó una figura de apoyo y una inspiración.

Una despedida marcada por el amor familiar

Chris Anne Affleck dejó una huella profunda en sus hijos y en quienes la conocieron.

Su último capítulo estuvo marcado por un deseo cumplido: compartir un momento especial con su familia antes de despedirse.

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