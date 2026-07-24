Mientras varias ciudades del mundo buscan soluciones frente al aumento de las temperaturas, Marruecos avanza con una alternativa innovadora: cambiar el tradicional asfalto negro por un pavimento diseñado para disminuir el impacto del calor extremo.

En zonas donde las temperaturas pueden alcanzar cerca de los 48 grados, ciudades como Marrakech y Agadir comenzaron a implementar nuevos materiales que permiten transformar las calles en superficies más frescas y sostenibles.

El problema del asfalto tradicional

El asfalto negro tiene una característica que agrava el calor urbano: absorbe gran parte de la radiación solar y libera esa energía lentamente durante la noche.

Cuando la temperatura ambiente alcanza los 40 grados, una superficie asfaltada puede superar con facilidad los 60 grados, generando un fenómeno conocido como: Isla de calor urbana

Este efecto provoca que las ciudades mantengan temperaturas elevadas incluso después de la puesta del sol.

Un pavimento que funciona como una “esponja”

La nueva propuesta utiliza un material permeable y poroso, diferente al pavimento convencional.

A diferencia del asfalto tradicional, que impide la filtración del agua, este sistema permite que la lluvia penetre directamente hacia el suelo.

El proceso genera un efecto natural de enfriamiento:

El agua queda almacenada en el subsuelo.

La humedad se evapora progresivamente.

La temperatura de la superficie disminuye.

De esta manera, las calles pueden convertirse en reguladores térmicos durante los días más calurosos.

Beneficios para peatones y vehículos

Además de reducir la sensación térmica para quienes caminan por las ciudades, el nuevo pavimento también tendría ventajas para los automóviles.

Entre sus beneficios destacan:

Menor desgaste de neumáticos por altas temperaturas.

Mejor estabilidad del caucho en condiciones extremas.

Menor acumulación de agua y reducción del riesgo de aquaplaning.

Menor esfuerzo del aire acondicionado del vehículo.

En el caso de los autos eléctricos, una menor temperatura del entorno puede contribuir a conservar ligeramente la autonomía durante jornadas de calor intenso.

Parte de un plan contra las altas temperaturas

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Marruecos para adaptarse al cambio climático y reducir la dependencia de sistemas de refrigeración artificial.

El país también recupera elementos de su arquitectura tradicional, utilizando materiales naturales como el adobe, conocido por su capacidad para mantener frescos los espacios interiores.

Una posible solución para las ciudades del futuro

Con el aumento de las olas de calor en distintas regiones del planeta, las ciudades buscan nuevas formas de adaptarse.

El cambio del pavimento tradicional por materiales más inteligentes podría convertirse en una herramienta clave para construir espacios urbanos más resistentes frente a las altas temperaturas.

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