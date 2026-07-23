Las 60 economías investigadas por Estados Unidos por presuntas fallas en la aplicación de medidas contra bienes producidos con trabajo forzoso, según la lista oficial publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunciara aranceles de entre 10% y 12,5% a importaciones procedentes de esas economías, bajo el argumento de que no combaten de manera suficiente el comercio de productos elaborados con trabajo forzoso. En el cual Bolivia no es parte de la lista de las economías que tendrán este nuevo arancel.

Países vecinos sí están incluidos

Aunque Bolivia no aparece en el listado, varios países de Sudamérica sí fueron incluidos por Washington. Entre ellos están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. También figuran socios comerciales relevantes como China, México, Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, India y la Unión Europea.

Lista completa de las 60 economías

Argelia Angola Argentina Australia Bahamas Bahréin Bangladesh Brasil Camboya Canadá Chile China Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador Egipto El Salvador Unión Europea Guatemala Guyana Honduras Hong Kong, China India Indonesia Irak Israel Japón Jordania Kazajistán Kuwait Libia Malasia México Marruecos Nueva Zelanda Nicaragua Nigeria Noruega Omán Pakistán Perú Filipinas Catar Rusia Arabia Saudita Singapur Sudáfrica Corea del Sur Sri Lanka Suiza Taiwán Tailandia Trinidad y Tobago Turquía Emiratos Árabes Unidos Reino Unido Uruguay Venezuela Vietnam

Aranceles de 10% y 12,5%

De acuerdo con la USTR, las economías que cuentan con algún régimen o compromiso parcial contra bienes producidos con trabajo forzoso enfrentarían un arancel adicional del 10%, mientras que las demás serían alcanzadas con un gravamen de 12,5%.

No hay afectación directa anunciada para Bolivia

Hasta el momento, la información oficial disponible no incluye a Bolivia entre las economías alcanzadas por estos aranceles específicos. Sin embargo, la medida podría tener impacto regional por la presencia de varios socios comerciales latinoamericanos en la lista.

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