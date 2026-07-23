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¿Estará Bolivia? Estos son los 60 países a los que EEUU impondrá aranceles de hasta del 12.5%

Las 60 economías investigadas por Estados Unidos por presuntas fallas en la aplicación de medidas contra bienes producidos con trabajo forzoso, según la lista oficial publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR.

Juan Marcelo Gonzáles

23/07/2026 18:36

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Foto: Aranceles impuestos por EE.UU. (El Mundo)
Estados Unidos

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Las 60 economías investigadas por Estados Unidos por presuntas fallas en la aplicación de medidas contra bienes producidos con trabajo forzoso, según la lista oficial publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunciara aranceles de entre 10% y 12,5% a importaciones procedentes de esas economías, bajo el argumento de que no combaten de manera suficiente el comercio de productos elaborados con trabajo forzoso. En el cual Bolivia no es parte de la lista de las economías que tendrán este nuevo arancel.

Países vecinos sí están incluidos

Aunque Bolivia no aparece en el listado, varios países de Sudamérica sí fueron incluidos por Washington. Entre ellos están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. También figuran socios comerciales relevantes como China, México, Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, India y la Unión Europea.

Lista completa de las 60 economías

  1. Argelia
  2. Angola
  3. Argentina
  4. Australia
  5. Bahamas
  6. Bahréin
  7. Bangladesh
  8. Brasil
  9. Camboya
  10. Canadá
  11. Chile
  12. China
  13. Colombia
  14. Costa Rica
  15. República Dominicana
  16. Ecuador
  17. Egipto
  18. El Salvador
  19. Unión Europea
  20. Guatemala
  21. Guyana
  22. Honduras
  23. Hong Kong, China
  24. India
  25. Indonesia
  26. Irak
  27. Israel
  28. Japón
  29. Jordania
  30. Kazajistán
  31. Kuwait
  32. Libia
  33. Malasia
  34. México
  35. Marruecos
  36. Nueva Zelanda
  37. Nicaragua
  38. Nigeria
  39. Noruega
  40. Omán
  41. Pakistán
  42. Perú
  43. Filipinas
  44. Catar
  45. Rusia
  46. Arabia Saudita
  47. Singapur
  48. Sudáfrica
  49. Corea del Sur
  50. Sri Lanka
  51. Suiza
  52. Taiwán
  53. Tailandia
  54. Trinidad y Tobago
  55. Turquía
  56. Emiratos Árabes Unidos
  57. Reino Unido
  58. Uruguay
  59. Venezuela
  60. Vietnam

Aranceles de 10% y 12,5%

De acuerdo con la USTR, las economías que cuentan con algún régimen o compromiso parcial contra bienes producidos con trabajo forzoso enfrentarían un arancel adicional del 10%, mientras que las demás serían alcanzadas con un gravamen de 12,5%.

No hay afectación directa anunciada para Bolivia

Hasta el momento, la información oficial disponible no incluye a Bolivia entre las economías alcanzadas por estos aranceles específicos. Sin embargo, la medida podría tener impacto regional por la presencia de varios socios comerciales latinoamericanos en la lista.

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