El reconocido escritor y poeta peruano Juan José Soto Bacigalupo, de 63 años, fue asesinado de varias puñaladas la tarde de este jueves en los exteriores de su vivienda, ubicada en el distrito de Barranco, cerca de la plaza Butters, en Lima. El trágico hecho conmocionó tanto a los vecinos de la zona como al ámbito cultural, debido a que la víctima tenía previsto presentar uno de sus libros y un poemario durante una actividad literaria programada.

Ataque a plena luz del día

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m., cuando el escritor fue interceptado en la vía pública a pocos metros de su domicilio. Los pedidos de auxilio alertaron a los residentes del sector, quienes salieron de sus hogares y encontraron a Soto Bacigalupo gravemente herido por un arma blanca, solicitando de inmediato la presencia de los servicios de emergencia. Pese a la rápida respuesta, el personal médico solo pudo certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones, según informa El Comercio.

Vecinos del sector expresaron su consternación ante lo ocurrido, señalando que se trata de una zona residencial usualmente tranquila y con constante patrullaje, donde nunca antes habían presenciado un crimen de esta magnitud.

Detención del presunto implicado

Poco después del homicidio, agentes de la comisaría de Barranco intervinieron y detuvieron a Manuel Valera Soto, sobrino de la víctima, quien fue señalado como el principal sospechoso del ataque y trasladado a la dependencia policial para las diligencias de ley, publica el portal Trome.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva el móvil exacto del crimen. La Policía Nacional fundamenta la detención en los primeros testimonios recabados entre los vecinos y en indicios preliminares, mientras que la familia del escritor ha optado por no brindar declaraciones a la prensa debido al profundo impacto del suceso.

Pericias y cámaras de seguridad clave

Tras asegurar la escena del crimen con un perímetro de seguridad, peritos de criminalística efectuaron el levantamiento de indicios y las diligencias técnicas correspondientes, detalla Caretas.

Uno de los elementos fundamentales para esclarecer el caso será la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la plaza Butters, material que permitirá reconstruir la secuencia exacta de los hechos. El caso se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de la comisaría de Barranco y el Ministerio Público, encargados de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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