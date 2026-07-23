Científicos creen haber identificado el meteorito que acabó con los dinosaurios

Durante millones de años, la pregunta parecía imposible de responder: ¿qué tipo de roca espacial provocó la desaparición de los dinosaurios?

Ahora, un equipo internacional de científicos asegura estar más cerca de encontrar la respuesta gracias a una pequeña huella química conservada en la corteza terrestre.

Los investigadores analizaron una fina capa de arcilla formada después del impacto ocurrido hace 66 millones de años, cuando un meteorito golpeó la zona que hoy corresponde a la península de Yucatán, México, creando el famoso cráter de Chicxulub.

Una huella escondida en la Tierra

Cuando el meteorito impactó contra el planeta, gran parte de la roca espacial se evaporó debido a la enorme energía liberada.

Sin embargo, pequeñas partículas de sus componentes quedaron mezcladas con el polvo y los materiales expulsados por la colisión.

Con el paso del tiempo, esos restos quedaron atrapados en una capa de arcilla que hoy marca la transición entre dos grandes períodos geológicos:

Cretácico

Paleógeno

Esa capa funcionó como una especie de “firma química” del objeto que llegó desde el espacio.

El níquel reveló la posible identidad del meteorito

Los científicos estudiaron diferentes variantes de níquel presentes en las muestras y compararon su composición con meteoritos encontrados en la Tierra.

Los resultados apuntan a que el responsable habría sido una:

Condrita carbonácea tipo CO (Ornans)

Se trata de una clase de meteorito extremadamente rara y considerada una de las más primitivas del sistema solar.

Estas rocas contienen materiales antiguos que pueden ayudar a comprender cómo se formaron los primeros cuerpos espaciales.

Un meteorito poco común y de enorme tamaño

Las condritas carbonáceas representan aproximadamente una pequeña parte de los meteoritos estudiados en nuestro planeta, y la variedad CO es todavía más escasa.

Según estimaciones científicas, el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios habría tenido:

Entre 10 y 15 kilómetros de diámetro .

. Una velocidad aproximada de 64.000 km/h al impactar.

La colisión liberó una energía gigantesca y estuvo relacionada con la desaparición de cerca del 75% de las especies del planeta.

¿Cómo provocó la extinción?

El impacto no solo destruyó la zona cercana al cráter.

La enorme explosión lanzó toneladas de polvo y fragmentos hacia la atmósfera, formando una nube que bloqueó parte de la luz solar.

Esto provocó:

Descenso global de temperaturas.

Menor llegada de luz solar.

Alteración de la cadena alimentaria.

Extinción de numerosas especies, incluidos los dinosaurios no aviares.

Los científicos consideran que el daño principal habría sido provocado por el material expulsado desde la Tierra más que por elementos propios del meteorito.

Todavía falta conocer su origen

Aunque la investigación acerca a los científicos a identificar la roca responsable, todavía queda una gran pregunta:

¿De dónde llegó exactamente ese meteorito?

Los investigadores analizan la posibilidad de que haya provenido de zonas externas del cinturón principal de asteroides, cerca de Júpiter, o incluso de regiones más alejadas del sistema solar.

Un descubrimiento que reconstruye la historia del planeta

La identificación del meteorito permitiría comprender mejor uno de los eventos más importantes en la evolución de la vida en la Tierra y explicar con mayor precisión cómo una roca llegada desde el espacio cambió para siempre el destino del planeta.

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