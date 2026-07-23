Unión Europea multa a Google con 890 millones de euros por vulnerar normativa digital

La UE ha multado este jueves a Google con 890 millones de euros por favorecer sus propios servicios frente a los de la competencia en los resultados de búsqueda y por no permitir que los desarrolladores de aplicaciones muestren ofertas gratuitas a los consumidores fuera de su tienda Google Play.

Esta medida podría intensificar las tensiones con Estados Unidos que acusa a Bruselas de prácticas discriminatorias hacia el gigante tecnológico. La Comisión Europea ha impuesto dos sanciones: una por valor de 460 millones y otra por 430 millones. Las multas se producen pocos días antes del primer aniversario del acuerdo arancelario alcanzado entre Washington y Bruselas, que alivió las tensiones comerciales.

Estas multas son las más cuantiosas impuestas a una sola empresa en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA), después de que la UE impusiera sanciones de 200 millones y 500 millones de euros a Meta y Apple, respectivamente, en 2025.

La DMA entró en vigor en 2024 y busca controlar lo que la UE considera los excesos de las grandes tecnológicas para garantizar una competencia leal en el ámbito digital. Las multas contra Google se esperaban desde hace meses como parte de una investigación que comenzó en 2024, pero Bruselas se ha enfrentado a acusaciones de retrasar la medida por temor a perjudicar las relaciones con Washington. La UE puede imponer multas de hasta el 10 % de la facturación global total de una empresa por infringir la DMA.

Todas las multas a Google impuestas por Bruselas



La Comisión ha advertido que las multas podrían aumentar si Google no cumple en un plazo de 60 días amenazándola con «pagos periódicos de penalización». «Los mejores productos deben triunfar por su calidad, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador», declaró la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera.

El director de asuntos globales de Google, Kent Walker, ha asegurado que la empresa se veía obligada a «eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian, como precios instantáneos y disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, y a desmantelar las medidas de seguridad de Google Play. Esto no es competencia leal», añadió.

Google ya ha recibido varias multas de la UE. Entre 2017 y 2019, la UE impuso a la empresa multas por un total de 8.200 millones de euros. En septiembre del año pasado, Bruselas le impuso una multa de 2.950 millones de euros en un caso aparte, bajo normas antimonopolio diferentes, tras lo cual Trump amenazó con tomar represalias contra la UE.

Sin embargo, la UE se mostró optimista el jueves ante cualquier represalia estadounidense. El deber de la UE es «garantizar que la normativa adoptada por nuestras instituciones soberanas se aplique y respete plenamente», declaró Ribera. Añadió que existían casos similares en Estados Unidos y que las autoridades estadounidenses estaban «abordando situaciones muy parecidas».

Fuente: ABC.

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