Un equipo de arqueólogos recuperó una osamenta humana de aproximadamente 2.800 años de antigüedad en la periferia oeste de San Salvador, El Salvador, informó el Ministerio de Cultura de ese país.

Los restos fueron encontrados dentro de un entierro descubierto el pasado 2 de julio en un centro arqueológico ubicado en Antiguo Cuscatlán, un distrito del área metropolitana.

De acuerdo con las primeras estimaciones, la osamenta correspondería aproximadamente al año 850 antes de Cristo (a.C.), perteneciente a una etapa prehispánica de gran importancia para la región mesoamericana.

Hallazgo acompañado de piezas antiguas

Durante la excavación, los especialistas también encontraron una pequeña pieza de cerámica conocida como Usulután, con una particular forma de tortuga marina.

Además, fueron identificados restos de ramas de yuca ubicados bajo capas de ceniza provenientes de diferentes erupciones volcánicas ocurridas a lo largo del tiempo.

Estos elementos podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor las costumbres, rituales y formas de vida de las comunidades que habitaron la zona hace miles de años.

Posibles vínculos con antiguos rituales

El Ministerio de Cultura señaló que el área podría contener más restos similares a los encontrados en el sitio arqueológico de Chalchuapa, en el occidente de El Salvador.

En ese lugar, durante excavaciones realizadas en la década de 1970, fueron descubiertos 33 individuos, considerados una de las evidencias más antiguas de posibles prácticas de sacrificio humano en la región mesoamericana.

Según los registros arqueológicos, algunos de esos restos presentaban características particulares: varios estaban colocados boca abajo, con señales de inmovilización o posibles procesos de mutilación y decapitación.

Un hallazgo que abre nuevas investigaciones

Los expertos continuarán analizando la osamenta y los objetos encontrados para determinar más detalles sobre la identidad del individuo, sus condiciones de vida y las prácticas culturales de la época.

El descubrimiento representa una nueva pieza para reconstruir la historia de los pueblos antiguos que habitaron el territorio salvadoreño.

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