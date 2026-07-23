WhatsApp trabaja en un nuevo cambio visual que modificará la forma en que los usuarios identifican si un contacto está conectado.

La plataforma prepara el reemplazo del tradicional mensaje 'En línea' por un punto verde, una modificación que forma parte de la renovación de la interfaz de la aplicación.

La actualización comenzó a probarse en versiones beta para dispositivos Android y iPhone y se espera que llegue gradualmente a todos los usuarios una vez finalizada la etapa de pruebas.

¿Cómo funcionará el nuevo indicador?

El nuevo punto verde aparecerá cuando un usuario tenga abierta la aplicación y esté utilizando WhatsApp activamente.

Cuando la persona cierre la aplicación o deje de interactuar con ella, el indicador desaparecerá automáticamente.

Durante la fase de prueba, el nuevo sistema solo puede observarse al ingresar a la información de un contacto dentro de una conversación.

Por el momento, el punto verde no aparece en la pantalla principal de chats, aunque esta característica podría cambiar cuando la función sea lanzada oficialmente.

¿Cambiará la privacidad de los usuarios?

La llegada del nuevo indicador no modificará las opciones actuales de privacidad.

Los usuarios seguirán teniendo el control sobre quién puede ver:

Si están conectados.

Su última hora de conexión.

Estas opciones continuarán disponibles desde el menú de configuración de WhatsApp.

Más novedades en camino

El nuevo indicador de conexión forma parte de una serie de cambios que WhatsApp prepara para mejorar la experiencia de uso.

Entre las funciones en desarrollo también se encuentra la incorporación de nombres de usuario, una herramienta que permitiría iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número telefónico.

Esta opción busca reforzar la privacidad y facilitar la comunicación entre usuarios.

Hasta el momento, Meta no confirmó una fecha oficial para la llegada de estas funciones a la versión estable de WhatsApp.

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