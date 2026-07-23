Por centímetros: motociclista se salva de milagro tras caer bajo la lluvia

Unos segundos y apenas unos centímetros marcaron la diferencia entre un accidente y una posible tragedia.

Un motociclista perdió el control de su vehículo mientras circulaba bajo la lluvia, debido a la poca adherencia del pavimento mojado, protagonizando una caída que pudo haber tenido consecuencias más graves.

El hecho recuerda la importancia de extremar precauciones al conducir motocicletas durante jornadas lluviosas, cuando el asfalto se vuelve más resbaladizo y aumenta el riesgo de derrapes.

¿Por qué es más peligroso conducir moto bajo la lluvia?

Cuando el pavimento está mojado, los neumáticos pierden parte del contacto con la superficie, reduciendo la estabilidad y aumentando la distancia necesaria para frenar.

Entre los principales factores de riesgo están:

Menor adherencia de las llantas.

Mayor posibilidad de derrapes.

Menor tiempo de reacción ante obstáculos.

Reducción de visibilidad.

Consejos para manejar una motocicleta bajo la lluvia

Frenar con suavidad

Aplicar los frenos de forma progresiva evita bloquear las ruedas y perder el control del vehículo.

Reducir inclinaciones

Al tomar curvas, es importante disminuir la inclinación de la motocicleta para conservar estabilidad sobre el pavimento mojado.

Aumentar la distancia

Mantener mayor espacio con otros vehículos permite reaccionar con más tiempo ante frenadas inesperadas.

¿Qué hacer si la motocicleta pierde estabilidad?

Si ocurre un derrape o pérdida de control:

Mantener la calma y evitar movimientos bruscos del manubrio.

No realizar frenadas repentinas.

Si la caída es inevitable, evitar tensar el cuerpo y proteger las zonas más vulnerables.

Revisar posibles lesiones antes de levantarse o moverse.

La prevención puede salvar vidas

Los motociclistas son uno de los grupos más vulnerables en las calles, especialmente durante condiciones climáticas adversas.

Reducir la velocidad, usar equipo de protección y adaptar la conducción al estado de la vía puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

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