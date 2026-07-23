Peritaje de la Policía Federal confirma que no había cocaína en la supuesta "mayor incautación" de la historia en la frontera con Bolivia

El laudo pericial definitivo de la Policía Federal (PF) de Brasil confirmó la total ausencia de cocaína en las cargas de madera que habían sido incautadas durante la Operación Timber Shield, desarrollada en la ciudad fronteriza de Corumbá, a 430 kilómetros de Campo Grande. El documento descarta de manera categórica la sospecha inicial que había llevado a catalogar el operativo como la posible mayor aprehensión de cocaína impregnada en madera en la historia del país vecino.

Foto: Reproducción/Informe forense

Análisis científico de alta precisión

El informe detalla que se analizaron tanto las muestras iniciales como material recolectado directamente en el Porto Seco de Corumbá, donde los camiones permanecieron retenidos durante semanas.

Para llegar a esta conclusión, los peritos utilizaron métodos de alta precisión científica, tales como:

Espectroscopia Raman.

Prueba de Scott.

Cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas.

Espectroscopia en la región del infrarrojo.

En total, se examinaron múltiples muestras de la carga, incluyendo fragmentos de madera y aserrín, además del despliegue de perros entrenados y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Todos los resultados arrojaron negativo para la presencia de cocaína o cualquier otra sustancia controlada, según publica el portal Chapadense News.

Asimismo, los expertos señalaron que la madera correspondía a piezas de aroeira (Astronium urundeuva), una especie de alta densidad y baja capacidad de absorción de líquidos, lo que la hace técnicamente inadecuada para funcionar como matriz de impregnación de drogas líquidas.

Proceso de extracción de serrín realizado por los peritos forenses (Foto: Reproducción/Informe forense)

Origen del operativo y repercusiones en la región

El caso se remonta al 21 de junio, cuando la Receita Federal de Brasil anunció la retención de aproximadamente 260 toneladas de madera en los estados de Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, bajo la hipótesis de una nueva modalidad de narcotráfico internacional investigada conjuntamente entre Brasil, Estados Unidos y Bolivia.

Días después del anuncio, pruebas preliminares y documentos emitidos por la Policía Boliviana —que ya había inspeccionado los cargamentos antes de su ingreso al territorio brasileño— comenzaron a cuestionar la presencia de sustancias ilícitas.

Pese a que el laudo científico zanja la controversia al certificar que no existía droga, las transportadoras a cargo de los camiones denunciaron cuantiosas pérdidas financieras, afectaciones comerciales y gastos operativos acumulados debido a la prolongada retención de los vehículos en la frontera.

Extracto del informe final emitido por la Policía Federal (Foto: Reproducción)

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