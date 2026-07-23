Trump mueve sus fichas: Gianni Infantino aparece como candidato para la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría en la mira al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para ocupar uno de los cargos más importantes de la diplomacia internacional: la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con información publicada por The New York Post, que cita fuentes cercanas al mandatario estadounidense, Trump considera que el dirigente suizo-italiano, de 56 años, posee el reconocimiento internacional y la capacidad para dialogar con distintos líderes del mundo, cualidades que lo convertirían en un candidato para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de este año.

La relación entre Trump e Infantino se fortaleció durante la organización del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos compartieron diversos actos oficiales a lo largo del torneo, consolidando una cercanía que también estuvo marcada por episodios que generaron debate.

Entre ellos figura la entrega del primer Premio de la Paz de la FIFA, otorgado por Infantino a Donald Trump, así como la decisión del organismo rector del fútbol mundial de levantar la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, luego de una gestión realizada por el mandatario.

Para convertirse en secretario general de la ONU, Infantino deberá superar un proceso de elección que comienza con la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos cuenta con poder de veto, antes de ser sometido a votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La eventual candidatura también llama la atención debido a la relación que Trump ha mantenido con la ONU y otros organismos internacionales durante sus administraciones. En el pasado, su gobierno promovió la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Aunque hasta el momento no existe una candidatura oficial, la posibilidad de que Gianni Infantino deje la presidencia de la FIFA para asumir un rol al frente de la ONU ha comenzado a generar repercusión tanto en el ámbito político como en el deportivo.

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