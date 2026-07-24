España declara la emergencia nacional y pide ayuda a la UE por los incendios forestales

Cuatro grandes incendios forestales que afectan al centro de España obligaron a evacuar a unas 11.500 personas y llevaron al Gobierno a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. Ante la gravedad de la situación, el Ejecutivo también solicitó apoyo a la Unión Europea para reforzar las labores de extinción.

Tres de los incendios afectan a la Comunidad de Madrid y uno a Ávila. En Madrid, más de 10.000 personas fueron evacuadas debido a los incendios registrados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox, localidad situada en la vecina provincia de Toledo.

Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias permanecen fuera de control, aunque las autoridades informaron que su avance fue limitado durante las últimas horas.

En Ávila, el incendio declarado el miércoles en Burgohondo obligó a desalojar a unas 1.500 personas de un núcleo de turismo rural y a confinar tres localidades.

España pide apoyo aéreo a Europa

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación de “dramática” y anunció que España recurrió al mecanismo europeo de respuesta ante emergencias.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) solicitó al menos cuatro medios aéreos de extinción. Grecia ya ofreció dos aviones Canadair CL-415, mientras se prepara el despliegue de estos recursos.

Sánchez presidió este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias para evaluar la evolución de los incendios y coordinar la respuesta de los equipos de emergencia.

La ola de calor aviva los incendios

Los incendios se multiplicaron en distintas zonas de España tras la ola de calor que afectó al país entre el martes y el jueves.

El incendio más grave de este verano se registra en la Sierra Norte de Guadalajara, donde las llamas ya han arrasado más de 32.000 hectáreas, convirtiéndolo en el segundo incendio más extenso registrado en España.

El incendio más trágico hasta el momento se produjo en Los Gallardos y Bédar, en Almería, donde murieron 13 personas.

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