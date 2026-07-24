Explosiones y humo negro: voraz incendio destruye planta de cosméticos en Perú

Momentos de tensión vivieron vecinos y trabajadores de la zona industrial de Los Olivos, en Lima, luego de que un incendio de gran magnitud consumiera una planta de productos cosméticos durante la madrugada de este viernes.

El fuego se registró en la cuadra 1 de la avenida San Genaro, donde funcionaba la empresa Yobel, conocida comercialmente como Yambal, dedicada a la fabricación de productos de belleza.

Un incendio de grandes proporciones

El comandante Pajuelo, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, informó que las llamas comprometieron aproximadamente 1.200 metros cuadrados del complejo industrial.

Debido a la magnitud del incendio y la presencia de materiales peligrosos, los equipos de emergencia aplicaron una estrategia defensiva para reducir riesgos durante las labores de control.

Dentro de la planta se encontraban productos como: alcohol, solventes, gases, ácidos y sustancias químicas.

Estos elementos aumentaron la intensidad del fuego y complicaron el trabajo de los bomberos.

Explosiones generaron alarma entre vecinos

Durante la madrugada, residentes de la zona reportaron varias explosiones provenientes del interior de la fábrica.

Los fuertes estruendos generaron preocupación y provocaron evacuaciones preventivas en áreas cercanas.

Según información preliminar, al tratarse de un día feriado había menor presencia de trabajadores dentro del establecimiento.

Despliegue de emergencia

Para controlar la emergencia fueron movilizados cerca de 15 unidades especializadas y aproximadamente 60 bomberos.

Los equipos realizaron relevos debido a que las tareas de extinción podrían prolongarse durante varias horas.

Las autoridades estimaron que se necesitarían alrededor de seis horas de trabajo continuo para lograr controlar completamente el incendio.

Problemas con el abastecimiento de agua

Uno de los principales desafíos fue la disponibilidad de agua en la zona.

Según informó el comandante Pajuelo, los hidrantes del sector no tenían el caudal suficiente para enfrentar un incendio de esta magnitud. La coordinación permitió mantener las labores de contención y evitar que las llamas alcanzaran otros predios.

No reportan víctimas hasta el momento

Los bomberos descartaron, de manera preliminar, personas heridas o atrapadas dentro de la planta. Además, confirmaron que ningún efectivo del cuerpo de bomberos resultó lesionado durante las operaciones.

Las autoridades mantienen coordinación con responsables de la empresa para verificar las condiciones del lugar.

Humo negro genera preocupación ambiental

Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad y generaron preocupación entre los vecinos por posibles efectos en la calidad del aire.

El monitoreo ambiental quedó bajo responsabilidad del:

Ministerio de Salud (Minsa).

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Estas instituciones evaluarán las condiciones del ambiente mientras continúan los trabajos de extinción.

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