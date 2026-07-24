El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene vigente hasta este sábado 25 de julio una alerta hidrológica de nivel naranja por el riesgo de crecidas repentinas y posibles desbordes de ríos en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

El aviso, identificado como N.º 23/2026, rige desde el miércoles 22 de julio y fue emitido ante la persistencia e intensidad de las lluvias, que podrían provocar un incremento rápido en el nivel de varios ríos.

Ríos en riesgo en Cochabamba

En el Trópico de Cochabamba, el Senamhi alertó sobre posibles desbordes en los ríos Ichilo, Ivirgarzama, Magareño, Chimoré y Mamorecillo, además de sus afluentes secundarios, con riesgo para las poblaciones cercanas.

La alerta se mantiene luego de que las lluvias registradas en la región provocaran el desborde de varios cauces, entre ellos el río Ichilo, afectando a comunidades y generando daños en criaderos de peces.

También hay riesgo en Santa Cruz

En Santa Cruz, la alerta comprende la cuenca de los ríos Ichilo y Yapacaní, principalmente los ríos Ichilo, Yapacaní y Surutú, donde se prevén ascensos repentinos de nivel y posibles desbordes.

Las autoridades y sectores productivos realizan la evaluación de los daños materiales y económicos ocasionados por las inundaciones en las zonas afectadas.

¿Qué significa la alerta naranja?

El Senamhi explicó que el nivel de amenaza naranja se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos, junto con la persistencia e intensidad de las lluvias, indica la posibilidad de que se produzcan desbordes en las próximas horas.

Por ello, se recomienda a la población de las zonas cercanas a los ríos mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar las previsiones necesarias mientras permanezca vigente la alerta.

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