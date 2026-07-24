Aprehenden a una mujer acusada de intentar trasladar a tres menores al Perú con falsas ofertas de trabajo

Una ciudadana peruana fue aprehendida por la Policía en el municipio de Colcapirhua, Cochabamba, acusada presuntamente del delito de trata de personas, luego de ser sorprendida cuando intentaba trasladar a tres adolescentes hacia Perú con la supuesta promesa de trabajo.

La sospechosa fue identificada como Mayda Luz H. O., de 32 años. Las víctimas son tres adolescentes de 15 y 16 años, quienes fueron rescatadas durante un operativo policial.

La intervención se activó tras la denuncia de una madre

El hecho ocurrió aproximadamente a las 21:30 del 23 de julio, en inmediaciones de la avenida Blanco Galindo, cerca del mercado de Colcapirhua.

La intervención se produjo luego de que la madre de una de las adolescentes, reportada como desaparecida desde el 22 de julio, lograra ubicarla al interior de un vehículo.

Durante la intervención, los efectivos encontraron en el motorizado a otras dos menores de edad.

Aprehenden a mujer acusada de captar menores para llevarlas a Perú. Foto: Red Uno

Les ofrecieron trabajo en una discoteca

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las adolescentes tenían previsto viajar a Perú bajo la promesa de trabajar como meseras en una discoteca denominada “TikTok”, ubicada en la localidad de Sandía.

Las menores señalaron que les habrían ofrecido un pago de 10 soles por cada par de cervezas vendidas.

La investigación establece que las adolescentes habrían sido contactadas inicialmente a través de la red social TikTok por un sujeto aún no identificado. Posteriormente, el viaje habría sido coordinado mediante WhatsApp con la mujer aprehendida, quien ingresó a Bolivia el 23 de julio por la frontera de Yunguyo.

Investigan a otras dos personas

En el vehículo también se encontraban el conductor, Roger Mamani Paco, y un pasajero identificado como Gustavo Quisbert Nogales.

El conductor declaró que la mujer había adquirido cinco pasajes y que las adolescentes fueron recogidas inicialmente en la Terminal de Buses de Cochabamba con destino a La Paz.

El caso fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Secuestran celulares y dinero

Como parte de las investigaciones, la Policía rescató y puso bajo resguardo a las tres adolescentes, en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que realizará su valoración psicológica.

Además, se aprehendió formalmente a la sospechosa, se tomaron declaraciones al conductor y a un testigo, y se secuestraron cuatro teléfonos celulares.

También se incautaron Bs 1.600 y 4.800 soles peruanos, además de realizarse el registro del lugar del hecho y la verificación de cámaras de seguridad para establecer la participación de otras personas en el presunto caso de trata.

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