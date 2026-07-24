Este viernes, a las 18:04, hora boliviana, se realizará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas y damnificados de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela hace un mes.

El acto de solidaridad internacional busca recordar a las personas fallecidas y expresar apoyo a las familias afectadas por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrido el 24 de junio de 2026. El primer sismo se registró a las 18:04, hora local de Venezuela, seguido casi un minuto después por un segundo movimiento de mayor magnitud.

Un homenaje internacional

La iniciativa consiste en detener las actividades durante 60 segundos para guardar silencio en memoria de las víctimas y mostrar solidaridad con el pueblo venezolano, que continúa enfrentando las consecuencias de la tragedia.

El homenaje se desarrolla en el marco de una muestra de apoyo internacional impulsada en distintos espacios públicos y eventos, con la participación de instituciones y organizaciones.

Bolivia se suma al acto de solidaridad

En Bolivia, el minuto de silencio representa un gesto de duelo y solidaridad con Venezuela. La población podrá sumarse al homenaje este viernes a las 18:04, hora en la que se registró el primer terremoto que desencadenó la tragedia.

Los terremotos provocaron una grave emergencia humanitaria y dejaron miles de muertos y heridos, además de importantes daños en viviendas e infraestructura. Según reportes recientes, la cifra de fallecidos continúa aumentando mientras avanzan las labores de recuperación.

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