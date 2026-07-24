Gobernación de La Paz investigará si oro incautado en Viru Viru salió del departamento

La Gobernación de La Paz anunció este viernes que inició acciones técnicas y legales para determinar si el cargamento de 189,5 kilogramos de oro incautado en el aeropuerto internacional de Viru Viru corresponde a minerales extraídos en el departamento y, de ser así, garantizar el cobro de las regalías mineras establecidas por ley.

A través de un comunicado oficial, la administración departamental informó que la Secretaría de Desarrollo Económico, Productivo y Turístico, junto con la Dirección de Gestión de Hidrocarburos, Minería y Energías Alternativas, realiza el seguimiento del caso y solicitó información a las entidades nacionales competentes.

El pronunciamiento surge mientras la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) avanza en las investigaciones sobre las cuatro maletas con oro que pretendían ser enviadas a Dubái. Hace pocas horas, se confirmó que ya fue identificada la empresa exportadora involucrada, Oro Dorado, con domicilio en la ciudad de La Paz, además del destinatario del cargamento y el vehículo utilizado para trasladar el mineral hasta el aeropuerto.

La autoridad explicó que aún no se ha establecido el origen del oro debido a que el documento presentado ante el Senarecom fue observado por ser presuntamente falsificado.

Cinco personas detenidas

Asimismo, la Policía investiga la liberación de cinco personas que inicialmente fueron retenidas durante el operativo. El Ministerio Público determinó que se trataba de funcionarios públicos y acompañantes del principal implicado, aunque se realizan investigaciones administrativas para establecer si existieron irregularidades durante el procedimiento.

Las pesquisas también buscan determinar si la organización realizó envíos similares con anterioridad y establecer la procedencia real del mineral, mientras el caso continúa por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando y comercialización ilegal de recursos minerales.

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