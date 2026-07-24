Potosí retoma clases este lunes con horario de invierno ampliado por las bajas temperaturas

La Dirección Departamental de Educación (DDE), el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) determinaron que las labores educativas se reiniciarán este lunes 27 de julio en todo el departamento de Potosí, tras analizar los reportes epidemiológicos y las condiciones climáticas.

El director departamental de Educación, Javier Ortega, informó que el retorno a clases se realizará con un horario de invierno ampliado, que contempla una hora de tolerancia tanto en el turno de la mañana como en la tarde, con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes ante las bajas temperaturas.

Coordinación entre Educación y Salud

Ortega explicó que, tras la reunión interinstitucional, se establecieron acciones de vigilancia epidemiológica en las unidades educativas. Los directores coordinarán con los centros de salud para detectar posibles casos de enfermedades y realizar un seguimiento permanente.

Asimismo, recomendó a los padres de familia no enviar a clases a los estudiantes que presenten síntomas de resfrío u otras enfermedades y llevarlos a un centro de salud para su atención.

Refuerzan la vacunación

Como parte de las medidas de prevención, el Sedes habilitará puntos de vacunación contra la influenza, el sarampión y otras enfermedades. También se analiza la instalación de un puesto móvil en la plaza principal, donde se concentra una importante cantidad de estudiantes.

El director departamental de Educación señaló que las regiones del sudoeste potosino tendrán un tratamiento especial debido a las temperaturas extremas, que podrían descender hasta 13 o 14 grados bajo cero.

En esas zonas se analiza la posibilidad de iniciar las actividades educativas bajo la modalidad a distancia u otras medidas flexibles, de acuerdo con las condiciones climáticas de cada región.

De esta manera, el departamento de Potosí retomará las clases presenciales este lunes 27 de julio con horario de invierno ampliado, mientras las autoridades mantendrán la vigilancia epidemiológica y evaluarán medidas diferenciadas para las zonas más afectadas por el frío.

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