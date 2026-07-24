Instan a vacunar a niños antes de retorno a clases por riesgo de IRAs

A pocos días del retorno a clases previsto para este lunes 27 de julio, autoridades de salud exhortaron a los padres de familia a vacunar a los estudiantes contra la influenza y otras enfermedades respiratorias para reducir el riesgo de contagios durante la temporada de bajas temperaturas.

Vacunación para todos

El director de Salud Integral, Valdemar Mollo, informó que la inmunización está habilitada para toda la población desde los cinco años de edad y que, en algunos casos, se realiza una evaluación médica previa.

"Toda la población está invitada a vacunarse en los centros de salud, hospitales municipales y en la Línea de Auxilio 167. Pueden venir desde los cinco años y hacemos una evaluación previa en adultos mayores, embarazadas o personas con alguna dificultad", explicó.

Atención a emergencias

La autoridad recordó que la Línea de Auxilio 167 brinda atención permanente, por lo que la población puede acudir en cualquier momento para recibir la vacuna.

"En el Auxilio 167 estamos trabajando las 24 horas, los siete días de la semana. Si no pudieron asistir durante el día, pueden acudir en cualquier horario y serán atendidos", señaló Mollo.

Las autoridades recomiendan aprovechar el último fin de semana del descanso invernal para inmunizar a los estudiantes y reforzar las medidas de prevención frente al incremento de las infecciones respiratorias durante el invierno.

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