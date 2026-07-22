Alcaldía de La Paz reporta calidad del aire regular y descartan impacto significativo de incendios

La Alcaldía de La Paz informó este martes que la calidad del aire en el municipio se mantiene en niveles regulares y que, hasta el momento, no existe evidencia de un impacto significativo provocado por el humo de los incendios forestales registrados en otros departamentos del país.

Calidad del aire en La Paz

La secretaria municipal de Ciudad Verde, María Revollo, explicó que los monitoreos muestran un Índice de Calidad Ambiental (ICA) de 60 en el centro de la ciudad y de 96 en la zona Sur, ambos dentro de la categoría "regular".

"Esta calidad del aire no se podría asociar tanto a los incendios forestales, sino principalmente a otras fuentes de contaminación como las movilidades", afirmó la autoridad.

Revollo indicó que la información municipal es contrastada con datos satelitales de la NASA, los cuales no evidencian una afectación importante del humo de incendios sobre el municipio paceño.

Sanción monetaria para quienes provoquen incendios

La autoridad también recordó que continúan vigentes las sanciones para quienes provoquen quemas o incendios dentro del municipio e instó a la población a denunciar estos hechos a través de la línea 114.

"Las sanciones están vigentes siempre... les pediría que nos lleguen a la Red 114", señaló.

La Alcaldía precisó que las personas sorprendidas provocando incendios o quemas pueden ser sancionadas con multas de 3.500 UFV, equivalentes a aproximadamente Bs 1.000, además de las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente.

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