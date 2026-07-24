Red internacional de abuso infantil cobraba con códigos QR y tenía más de 1.000 usuarios

La Fiscalía brindó nuevos avances sobre el caso de la red internacional de pornografía infantil desarticulada en Caranavi, revelando que la organización utilizaba códigos QR para cobrar suscripciones a grupos donde distribuía material de abuso sexual infantil a más de 1.000 usuarios en distintos países.

Alerta desde Oceanía

El fiscal del caso, Helo Rocha, explicó que la investigación comenzó hace seis meses tras una alerta emitida por un país de Oceanía a Interpol, que permitió rastrear una dirección IP ubicada en Bolivia. A partir de ello, el Ministerio Público abrió el proceso y, mediante técnicas de geolocalización y seguimiento, identificó al principal sospechoso.

"Se logra identificar que el código IP le corresponde a un usuario en Bolivia. Interpol remite estos antecedentes al Estado Plurinacional para que, a través del Ministerio Público, se inicie la investigación penal de oficio", señaló Rocha.

Como resultado del operativo denominado Alianza 22, se allanaron tres inmuebles en Caranavi: el domicilio del principal investigado, su lugar de trabajo y un café internet que frecuentaba. En esos sitios se secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos con abundante evidencia digital.

Víctimas jóvenes eran cercanas al acusado

La Fiscalía informó que, hasta el momento, existen 22 víctimas, de las cuales cuatro ya fueron identificadas. Sus edades oscilan entre los 5 y 17 años, y todas fueron puestas bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Según la investigación, el principal acusado grababa y almacenaba el material de abuso sexual infantil para luego difundirlo mediante plataformas de mensajería instantánea. Además, se encontró un código QR que presuntamente utilizaba para cobrar a quienes deseaban acceder al contenido.

"Tenemos un QR mediante el cual presuntamente el principal autor efectuaba cobros para difundir este material y suscribir a todas las personas que quieran observar el mismo", detalló el fiscal.

Rocha precisó que hay dos personas aprehendidas. El principal investigado sería quien captaba y producía el material, mientras que el segundo participaba en las grabaciones con las víctimas. Ambos guardaron silencio durante su declaración y serán puestos ante un juez cautelar.

Red de pornografía infantil de alcance internacional

La Fiscalía también confirmó que la red tenía un alcance internacional y que ahora se investiga a los más de mil usuarios que integraban los grupos donde se compartía el material, así como posibles compradores y otros implicados en distintos países.

"Tomando en cuenta que son más de 1.000 usuarios, se debe hacer un estudio minucioso de todos los participantes", indicó Rocha, quien destacó que la cooperación entre Interpol Bolivia, Francia y Brasil fue clave para desarticular la organización criminal.

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