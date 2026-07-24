Familia de Jairo Retamozo dice que “se hizo justicia” tras condena de 30 años contra exnovia

La familia de Jairo Retamozo expresó su conformidad con la condena de 30 años de prisión, sin derecho a indulto, impuesta a Luz Coral T. por el asesinato del joven bioquímico y modelo.

La defensa de la familia sostuvo que la teoría de la acusada, basada en una supuesta agresión sexual y legítima defensa, no fue demostrada durante el juicio.

María Jhaneth Céspedes, madre de Jairo, afirmó que la familia se encuentra tranquila tras conocer la sentencia, aunque aseguró que la ausencia de su hijo impide que puedan sentirse felices.

“Estamos tranquilos, pero no felices porque mi hijo no está con nosotros. Se hizo justicia, gracias a Dios y al apoyo de todos los amigos de mi hijo”, expresó.

La madre defendió la memoria de Jairo y rechazó las acusaciones realizadas contra él durante el proceso. “Mi hijo no era malo, no era como lo tildó la imputada”, afirmó.

Céspedes también recordó que su hijo estaba pendiente de Luz Coral T. y de sus necesidades, por lo que recomendó a los padres prestar atención a las relaciones de sus hijos.

“Yo la creía a ella una muchacha buena y tranquila, pero desgraciadamente fue otra cosa”, sostuvo.

Asimismo, pidió a las parejas jóvenes que, si una relación ya no funciona, opten por una separación pacífica.

La teoría de la acusada fue descartada

Marcelo Rollano, abogado de la familia Retamozo, explicó que durante el juicio se enfrentaron dos teorías sobre lo ocurrido.

La Fiscalía y las acusaciones sostuvieron que Luz Coral T. fue la autora del asesinato de Jairo. En cambio, la defensa de la acusada planteó que ella habría sido víctima de una agresión sexual por parte de la víctima y que, en respuesta, habría actuado en legítima defensa.

Sin embargo, según el abogado, esta hipótesis no logró ser demostrada durante el juicio.

“La teoría de la defensa no pudo demostrar cómo se desplazaron ella y Jairo el día del hecho ni cómo ocurrió la agresión o violación sexual”, explicó.

Rollano señaló que las pruebas presentadas permitieron reconstruir lo ocurrido en el lugar del crimen. Entre ellas mencionó estudios genéticos, pericias y la reconstrucción de los hechos realizada en presencia de los jueces.

La sentencia se basó en la prueba presentada

El abogado sostuvo que la prueba producida durante el juicio permitió al tribunal establecer la responsabilidad de Luz Coral T. en el asesinato.

“La prueba colectada en juicio ha demostrado cuál de las teorías tiene convicción para establecer en la sentencia el hecho demostrado y la autoría”, afirmó.

La familia considera que la sentencia representa el principal resultado que buscaba dentro del proceso, aunque la defensa de la acusada todavía tiene la posibilidad de presentar una apelación.

El crimen ocurrió en junio de 2025

El Tribunal de Sentencia N.º 1 de Cochabamba condenó a Luz Coral T. a 30 años de presidio, sin derecho a indulto, por el asesinato de Jairo Stalin Retamozo Céspedes.

El crimen ocurrió la madrugada del 20 de junio de 2025, en un departamento ubicado en el centro de Cochabamba. Jairo fue encontrado sin vida en el pasillo del inmueble, con múltiples heridas de arma blanca y una lesión mortal en el cuello.



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