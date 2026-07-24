Quillacollo se alista para la segunda promesa de Urkupiña este domingo con un fuerte despliegue policial

Más de 700 efectivos policiales serán desplegados este domingo para garantizar la seguridad durante la segunda y última promesa de la festividad de la Virgen de Urkupiña, en Quillacollo, considerada el preámbulo de las actividades centrales de esta celebración religiosa y cultural.

El comandante regional de la Policía del Valle Bajo, Wilson Flores, informó que el operativo contempla la instalación de 12 carpas multidisciplinarias a lo largo del recorrido, con el objetivo de brindar atención y apoyo a la población, además de resguardar a los devotos, bailarines y visitantes.

“Tenemos comprometidos 700 efectivos para la segunda promesa. Tenemos dispuesto el armado de 12 carpas multidisciplinarias a lo largo del recorrido, que estarán dispuestas para toda la población”, señaló Flores.

El plan de seguridad será ejecutado en coordinación con el municipio de Quillacollo y contempla la participación de diferentes unidades operativas para garantizar el orden y la seguridad ciudadana durante el desarrollo de las actividades.

Anuncian trabajo coordinado

Por su parte, el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz Torrico, aseguró que las distintas áreas operativas del municipio trabajan de manera coordinada para garantizar el desarrollo de la segunda promesa y de las actividades posteriores.

La autoridad recordó que la festividad comenzará formalmente el 2 de agosto, con la participación de las instituciones y sectores involucrados en la organización de las actividades programadas.

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