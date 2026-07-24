Planifique su presupuesto: estas son las verduras que subieron y las que bajaron de precio en Santa Cruz

Las comerciantes atribuyen el encarecimiento de algunos productos a la falta de diésel y gasolina, situación que, aseguran, afecta el traslado de la producción desde las zonas agrícolas hacia los mercados.
24/07/2026 11:49
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Quienes tengan previsto abastecerse de alimentos para el fin de semana deberán considerar las variaciones en los precios de algunas verduras. Un recorrido realizado este viernes en el mercado Abasto de Santa Cruz evidenció que productos como el tomate, el brócoli y el pimentón registran incrementos, mientras que otros, como el locoto, redujeron su costo.
Las comerciantes señalaron que el brócoli se vende a Bs 10 la cabeza, mientras que el pimentón cuesta entre Bs 20 y Bs 25 la docena. Ambos productos figuran entre los que más aumentaron de precio en los últimos días.
En cuanto a otros productos de la canasta familiar, la papa se comercializa entre Bs 45 y Bs 60 la arroba, dependiendo de la calidad, mientras que la cebolla mantiene precios similares a los de semanas anteriores, según las comerciantes.
El plátano beniano también registra precios elevados y se vende entre Bs 15 y Bs 20 la docena, debido, según las comerciantes, al incremento de los costos de transporte.
Las vendedoras atribuyen el encarecimiento de algunos productos a la falta de diésel y gasolina, situación que, aseguran, afecta el traslado de la producción desde las zonas agrícolas hacia los mercados.
“No hay diésel y por eso poco traen. Los camioneros dicen que no hay combustible y hacen subir el pasaje”, explicó una comerciante.
Con este panorama, los comerciantes recomiendan a la población acudir temprano a los centros de abasto para encontrar mayor variedad de productos y planificar las compras del fin de semana de acuerdo con el presupuesto familiar.
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