Planifique su presupuesto: estas son las verduras que subieron y las que bajaron de precio en Santa Cruz

Quienes tengan previsto abastecerse de alimentos para el fin de semana deberán considerar las variaciones en los precios de algunas verduras. Un recorrido realizado este viernes en el mercado Abasto de Santa Cruz evidenció que productos como el tomate, el brócoli y el pimentón registran incrementos, mientras que otros, como el locoto, redujeron su costo.

Las comerciantes señalaron que el brócoli se vende a Bs 10 la cabeza, mientras que el pimentón cuesta entre Bs 20 y Bs 25 la docena. Ambos productos figuran entre los que más aumentaron de precio en los últimos días.

El tomate también mantiene una cotización elevada. Según una vendedora, anteriormente se comercializaba a Bs 4, pero ahora se ofrece a Bs 7. La zanahoria cuesta Bs 7 las tres libras, mientras que el pepino se vende a Bs 8 las tres libras, cuando antes costaba Bs 5.

En cuanto a otros productos de la canasta familiar, la papa se comercializa entre Bs 45 y Bs 60 la arroba, dependiendo de la calidad, mientras que la cebolla mantiene precios similares a los de semanas anteriores, según las comerciantes.

Una de las verduras que mostró una importante reducción es el locoto, que actualmente cuesta Bs 10 las tres libras, muy por debajo de los Bs 30 y Bs 40 que llegó a alcanzar semanas atrás.

El plátano beniano también registra precios elevados y se vende entre Bs 15 y Bs 20 la docena, debido, según las comerciantes, al incremento de los costos de transporte.

Las vendedoras atribuyen el encarecimiento de algunos productos a la falta de diésel y gasolina, situación que, aseguran, afecta el traslado de la producción desde las zonas agrícolas hacia los mercados.

“No hay diésel y por eso poco traen. Los camioneros dicen que no hay combustible y hacen subir el pasaje”, explicó una comerciante.

Con este panorama, los comerciantes recomiendan a la población acudir temprano a los centros de abasto para encontrar mayor variedad de productos y planificar las compras del fin de semana de acuerdo con el presupuesto familiar.

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