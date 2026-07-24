A plena luz del día: cámaras captan violento robo y vecinos exigen más seguridad en El Alto

Un video muestra el momento en que dos sujetos agreden violentamente a un hombre para despojarlo de sus pertenencias en la avenida 16 de Julio de la ciudad de El Alto, a pocas cuadras de la plaza La Paz.

Delincuencia en aumento

Según vecinos del sector, la víctima presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando fue interceptada por los delincuentes. Tras observar la agresión, residentes de la zona alertaron a la Policía para que intervenga.

El hecho volvió a poner en evidencia la preocupación de comerciantes y vecinos, quienes aseguran que los robos y asaltos son frecuentes en ese sector.

"Vecinos y comerciantes de la zona 16 de Julio han demandado mayor seguridad y mayor compromiso de las autoridades, tanto de la Policía como de las subalcaldías", manifestó una vecina.

Calles oscuras que generan inseguridad

Los habitantes indican que las principales víctimas suelen ser jóvenes que transitan por el lugar durante la noche, especialmente quienes salen de locales donde se expenden bebidas alcohólicas.

"En El Alto hay mucha inseguridad, incluso para andar de noche. Los ladrones aprovechan que la gente sale de los locales y los asaltan", relató un vecino.

Asimismo, denunciaron que la escasa iluminación y el deterioro de varias luminarias incrementan el riesgo de hechos delictivos, por lo que pidieron reforzar el patrullaje policial y mejorar el alumbrado público para brindar mayor seguridad a quienes circulan por la avenida 16 de Julio.

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