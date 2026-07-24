El mercado cambiario en Bolivia mostró una relativa estabilidad durante la tarde de este viernes 24 de julio. Aunque el precio del dólar estadounidense registró pocas variaciones respecto a las últimas jornadas, la divisa continúa en niveles elevados y mantiene la incertidumbre entre ciudadanos, comerciantes y empresarios que necesitan acceder a moneda extranjera.

En el mercado paralelo, el dólar se cotizó alrededor de Bs 11,78 para la compra y Bs 11,75 para la venta, reflejando una jornada con movimientos reducidos después de semanas marcadas por una mayor presión sobre la moneda estadounidense.

Durante la jornada, la cotización del dólar se mantuvo dentro de un rango aproximado entre Bs 11,75 y Bs 11,69, sin registrar cambios bruscos ni modificaciones importantes en la tendencia reciente.

Pese a esta aparente estabilidad, el valor elevado de la divisa continúa generando preocupación en diferentes sectores de la economía. Familias que buscan proteger sus ahorros, comerciantes, importadores y empresas que requieren realizar pagos en dólares enfrentan mayores costos para acceder a moneda extranjera.

La principal pregunta entre quienes participan en el mercado es si conviene comprar dólares en el nivel actual o esperar una posible reducción del precio. Especialistas señalan que la decisión depende de la necesidad de cada persona, debido a que la evolución del tipo de cambio está influenciada por factores como la disponibilidad de divisas, la demanda del mercado y las expectativas económicas del país.

Tipo de cambio oficial

Mientras tanto, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene una cotización referencial de Bs 11,21 por dólar, una cifra que permanece por debajo del valor registrado en el mercado paralelo, evidenciando que la brecha cambiaria continúa presente.

En este escenario, el mercado observa con atención los próximos movimientos de la divisa estadounidense, mientras ciudadanos y sectores productivos esperan señales que permitan anticipar si el dólar mantendrá su estabilidad o retomará una tendencia alcista.

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