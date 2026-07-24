¿Está pensando en comprar dólares? Así escaló el dólar paralelo durante la cuarta semana de julio

El dólar paralelo en Bolivia mantuvo una tendencia ascendente durante la cuarta semana de julio y cerró el periodo con una de sus cotizaciones más elevadas, en medio de la expectativa ciudadana por el comportamiento del mercado cambiario.

Entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio, la moneda estadounidense registró incrementos progresivos en el mercado informal, con variaciones diarias que llevaron la cotización a ubicarse por encima de los Bs 11,70 en las últimas jornadas.

De acuerdo con los registros de plataformas especializadas en el seguimiento del dólar paralelo, la divisa llegó el viernes 24 de julio a valores cercanos a Bs 11,78 para la compra y Bs 11,75 para la venta, marcando el punto más alto de la semana.

Así evolucionó el dólar paralelo durante la semana

Lunes 20 de julio: el dólar paralelo comenzó la semana en Bs 10,98 para la compra y Bs 11,25 para la venta.

Martes 21 de julio: la cotización registró movimientos al alza y se ubicó en Bs 11,23 para la compra y Bs 11,20 para la venta.

Miércoles 22 de julio: alcanzó valores de Bs 11,48 en compra y Bs 11,61 en venta.

Jueves 23 de julio: llegó a Bs 11,72 para la compra y Bs 11,68 para la venta.

Viernes 24 de julio: cerró la semana en su nivel más elevado, con Bs 11,78 en compra y Bs 11,75 en venta.

El comportamiento registrado durante estos cinco días refleja una presión al alza sobre la cotización informal del dólar, que continúa siendo observada por comerciantes, empresas y ciudadanos debido a su impacto en precios y expectativas económicas.

El dólar oficial también mostró un incremento

Mientras el mercado paralelo avanzaba, el Banco Central de Bolivia (BCB) reportó movimientos en el Tipo de Cambio Oficial (TCO), dentro del nuevo esquema de tipo de cambio flexible.

Según los datos difundidos por la entidad, la cotización oficial pasó de Bs 10,85 a Bs 11,21 entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio, mostrando también una trayectoria ascendente durante la semana.

De esta manera, ambos mercados registraron incrementos, aunque con dinámicas diferentes: el tipo de cambio oficial respondió al mecanismo establecido por el BCB, mientras que el dólar paralelo continuó determinado por la oferta y demanda del mercado informal.

La evolución de la divisa estadounidense mantiene la atención sobre el escenario económico nacional, especialmente por sus efectos en comerciantes, importadores y consumidores que siguen de cerca las variaciones del tipo de cambio.

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