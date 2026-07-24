“Entró por la ventana y se llevó a mi hijo”: denuncian rapto y abuso de un niño en Los Lotes

Un menor de 7 años, de edad fue presuntamente víctima de rapto y abuso sexual en la zona de Los Lotes, al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando, según la denuncia de la familia, un sujeto ingresó al domicilio por una ventana y se llevó al niño.

Cámaras de seguridad registraron parte del recorrido y la Policía mantiene a un sospechoso en calidad de aprehendido mientras continúan las investigaciones.

Entre lágrimas, la madre del menor relató que el hombre aprovechó que una ventana no estaba asegurada para ingresar a la vivienda y sacar a su hijo.

“Ha sido raptado de mi domicilio. El sujeto había ingresado por la ventana que no estaba asegurada y se lo sacó por la ventana a mi hijo”, afirmó.

Según su testimonio, las imágenes de cámaras de seguridad muestran que el sospechoso trasladó al menor hasta un lote baldío, donde posteriormente fue encontrado por un vecino que logró rescatarlo.

La progenitora aseguró además que vecinos del sector le manifestaron que ese terreno ya habría sido escenario de otros hechos delictivos.

“Dicen los vecinos que ahí pasan cosas, que llevan personas y les hacen cosas. No solamente mi niño ha sido víctima; en ese lugar ha habido muchos delitos”, sostuvo.

La mujer también reveló que horas antes del hecho había observado a un individuo merodeando en inmediaciones de su vivienda, situación que ahora forma parte de la investigación.

Respecto al estado de salud del menor, indicó que las pericias e investigaciones confirmaron que el niño fue agredido y maltratado, aunque evitó brindar mayores detalles debido a la sensibilidad del caso.

La madre recordó que su hijo había sido dado de alta recientemente tras permanecer internado y ahora exige que el responsable reciba la sanción correspondiente.

“Lo único que pido es justicia. Si el muchacho que está aprehendido es culpable, que pague. Dicen que es menor de edad, pero eso no puede impedir que responda ante la justicia”, manifestó.

El caso se encuentra en etapa de investigación y las autoridades realizan las pericias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del aprehendido, mientras la familia espera que el proceso concluya con una sanción conforme a la ley.

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