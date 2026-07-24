Buscan al reclutador que habría enviado a un joven cochabambino a combatir en Rusia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba reportó avances significativos en la investigación de un presunto caso de trata y tráfico de personas relacionado con el reclutamiento de un joven de 20 años, quien habría viajado a Rusia bajo la promesa de trabajar como taxista y terminó vinculado a las fuerzas militares de ese país.

El director departamental de la Felcc, Erick Peralta, informó que los investigadores cuentan con imágenes y audios que permitirían corroborar la situación del joven boliviano, quien fue visto con uniforme militar y armas largas.

La autoridad señaló que ya se logró identificar nominalmente a la persona que presuntamente captó al joven. Sin embargo, todavía se trabaja para establecer su ubicación física, por lo que se mantienen en reserva mayores detalles para no afectar la investigación.

Peralta policial explicó que, por las características del caso, se investiga la posible existencia de una red con conexiones en diferentes puntos del país, debido a que el traslado de personas al exterior requeriría la participación o vinculación de distintos actores.

Promesa de dinero habría motivado el viaje

Según la investigación preliminar, el joven habría sido motivado por la posibilidad de obtener una importante suma de dinero. La propuesta habría surgido a través de un amigo que supuestamente retornó de Rusia tras cumplir un servicio militar y recibió un pago.

La madre del joven presentó la denuncia después de perder el contacto con su hijo y recibir fotografías en las que aparece con vestimenta militar y portando armas. El caso continúa en investigación, mientras la Policía busca localizar a la persona que presuntamente lo captó y establecer las circunstancias en las que el joven fue trasladado y reclutado.

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